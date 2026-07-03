Literatura
03 de julio de 2026 a la - 12:23

Club de Lectura “Gladys Carmagnola” ofrecerá actividades para niños en la Plaza Italia

Gladys Carmagnola, escritora paraguaya.
Gladys Carmagnola, escritora paraguaya.

El Club de Lectura “Gladys Carmagnola” para la infancia se pondrá en marcha este sábado 4 en la Plaza Italia, en el marco de la Feria de la Red Agroecológica. El mismo estará coordinado por Cecilia Medina, ofreciendo diferentes actividades para niños.

Por ABC Color

El Club de Lectura “Gladys Carmagnola” para la infancia apunta a seguir el legado de la escritora, ofreciendo actividades para los niños y niñas en la Plaza Italia (Ygatimí y 14 de mayo). Este sábado 4 de julio será el primer encuentro, de 10:00 a 11:00, con acceso libre y gratuito.

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“Paseo -¿Al Zoo? -¡lógico!“, de Gladys Carmagnola, es el libro elegido para este primer encuentro del club. Los chicos, acompañados de sus familiares, leerán parte del relato y también tendrán posibilidades de dibujar y pintar.

Portada del libro con un niño y una niña alegres, fondo colorido con cielo azul y sol sonriente.
El libro de Gladys Carmagnola que se leerá en este primer encuentro.

El Club apunta a desarrollar sus encuentros el primer sábado de cada, en el marco de la Feria de la Red Agroecológica, bajo la coordinación de Cecilia Medina, hija de la escritora. La misma apunta a dar continuación al Club de lectura para niños que su madre había fundado en la ciudad de Luque.

Este sábado la actividad contará con el acompañamiento de alumnos del espacio de arte Lourdes Llanes, mientras que Marijó Veiga guiará la propuesta de dibujo y pintura.