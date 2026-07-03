Club de Lectura “Gladys Carmagnola” ofrecerá actividades para niños en la Plaza Italia

El Club de Lectura “Gladys Carmagnola” para la infancia apunta a seguir el legado de la escritora, ofreciendo actividades para los niños y niñas en la Plaza Italia (Ygatimí y 14 de mayo). Este sábado 4 de julio será el primer encuentro, de 10:00 a 11:00, con acceso libre y gratuito.

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“Paseo -¿Al Zoo? -¡lógico!“, de Gladys Carmagnola, es el libro elegido para este primer encuentro del club. Los chicos, acompañados de sus familiares, leerán parte del relato y también tendrán posibilidades de dibujar y pintar.

El Club apunta a desarrollar sus encuentros el primer sábado de cada, en el marco de la Feria de la Red Agroecológica, bajo la coordinación de Cecilia Medina, hija de la escritora. La misma apunta a dar continuación al Club de lectura para niños que su madre había fundado en la ciudad de Luque.

Este sábado la actividad contará con el acompañamiento de alumnos del espacio de arte Lourdes Llanes, mientras que Marijó Veiga guiará la propuesta de dibujo y pintura.