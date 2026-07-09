Literatura
09 de julio de 2026 a la - 12:44

Rodney Villamayor presenta “Scrupulus”, un libro de cuentos hilvanados por el escrúpulo

Portada del libro 'Scrupŭlus' con diseño sencillo y figura humana en superficie reflectante.
Se presenta el libro 'Scrupŭlus', escrito por Rodney Villamayor.Gentileza

“Scrupulus” se denomina el libro de cuentos de Rodney Villamayor, que será presentado este viernes 10 en el Auditorio “Augusto Roa Bastos” de El Lector. Carlos Martini se referirá al material que tiene al escrúpulo como el hilo conductor de las historias.

Por ABC Color

Rodney Villamayor presentará “Scrupulus”, un libro en el que reúne cuatro cuentos, cada uno con una historia independiente, pero con el escrúpulo hilvanando una conexión entre todos. La presentación será a las 18:30 en el auditorio de El Lector (San Martín c/ Bruselas) y estará a cargo de Carlos Martini.

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Según detalló el autor, este libro presenta cuentos simbólicos y reflexivos, con una construcción en capas. “Es una propuesta literaria que logra fusionar poesía, narrativa y reflexión filosófica en un solo cuerpo de texto”, detalló.

Agregó que cada historia cuenta con varios niveles interpretativos, transformando lo cotidiano en un espacio de contemplación y significado profundo.

“Tanto los personajes como los escenarios son, o intentan serlo, metáforas vivas de la condición humana. Desde Julián, el pescador que navega el río-tiempo con paciencia y escrúpulo, hasta los enigmáticos cuadrúpedos que simbolizan la tensión entre el orden y el caos en el hogar, cada elemento aporta una visión rica y compleja del existir”, indicó.

Agregó que, finalmente, se tiene a “Marco, un personaje que llega a una ciudad abstracta, casi utópica, que al releer, quizá Marco ni siquiera sea un personaje, sino la conciencia misma”.

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En este sentido, Villamayor afirmó que “Scrupulus intenta destacar y centrar su enfoque en el escrúpulo como motor de la conciencia crítica y la libertad personal”.

Indicó, finalmente, que el libro está dirigido tanto para aquellos que buscan una lectura entretenida y también para los que buscan un espacio profundo, un encuentro con esas grandes preguntas de la vida.