“Vino, poemas y rosas”, una velada literaria con Horacio Guimaraens y Aníbal Saucedo

Una jornada de lectura interactiva prometen Horacio Guimaraens y Aníbal Saucedo con el evento “Vino, poemas y rosas”. En esta actividad presentarán sus propias obras poéticas, promoviendo un diálogo con los presentes.

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El encuentro será en Arte con Aroma Café (Humaitá y Colón), a partir de las 19:00. Las primeras doce damas que lleguen al evento recibirán una rosa como obsequio.

“Un espacio para compartir y brindar juntos, donde la voz de los poetas resonará en un ambiente cálido”, señalaron, a través de un comunicado de prensa.

La tertulia se completará con un brindis, ya que la entrada incluye una copa de vino blanco. Los cupos son limitados y los interesados pueden contactarse al (0971) 222-901.