¿Dónde están las mujeres? Una exposición cuestiona la ausencia de mujeres expertas en espacios de poder

“¿Dónde están las mujeres? All Male Panel” se inaugura este viernes 25 de septiembre en el Centro Cultural de España en Asunción (CCE Asunción), con instalaciones, fotografías e intervenciones artísticas que abordan la persistente ausencia de mujeres expertas en paneles, seminarios y otros espacios públicos de debate.

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La muestra, organizada por el CCE Asunción y TEDIC, abrirá a las 19:00 horas en la Biblioteca Las Sinsombrero y el patio del centro cultural, ubicado en Herrera 834, con acceso libre y gratuito. Como parte de la inauguración, también se realizará un reconocimiento a diez mujeres referentes de distintas áreas de la cultura y las artes, que será representado mediante estatuillas de barro realizadas en colaboración con el colectivo de alfareras Kambuchi Apo.

El proyecto parte de una práctica que puede parecer cotidiana: la conformación de mesas, paneles, seminarios y actividades integradas exclusivamente por hombres. TEDIC comenzó a documentar estas situaciones en Paraguay en 2017, tomando como referencia el proyecto original “All Male Panel”. Desde entonces, el archivo reúne más de 1.500 fotografías de actividades públicas en las que la presencia masculina ocupa de manera exclusiva los espacios de experticia y exposición.

El humor y el sarcasmo son parte del lenguaje elegido para hacer visible esta situación. La acumulación de imágenes permite, además, desplazar la mirada de los casos aislados hacia un patrón que plantea preguntas sobre quiénes son reconocidos como voces autorizadas y quiénes tienen acceso a los espacios donde se produce y comparte conocimiento.

Para la exposición se realizó una selección del archivo en colaboración con mujeres referentes de distintas áreas, que entra en diálogo con tres reinterpretaciones artísticas y una intervención fotográfica central. Las obras fueron desarrolladas por Paz Moreno Re, Betania Ruttia y Riccardo Castellani mediante instalaciones textiles, lumínicas e interactivas, además de una intervención fotográfica de gran escala.

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La propuesta busca así trasladar al espacio físico aquello que el archivo registra: las ausencias. Las imágenes y las intervenciones ponen en relación representación, poder y desigualdad, al tiempo que proponen una reflexión sobre la repetición de determinadas estructuras en los espacios públicos.

La exposición podrá visitarse de martes a sábados, de 10:00 a 20:00 horas, con acceso libre y gratuito. Las visitas guiadas para grupos pueden solicitarse al correo oce.cce.paraguay@aecid.es.

La propuesta se desarrolla en el marco de “Inspiradoras”, como parte del programa Género, diversidad e inclusión del CCE Asunción.

Una actividad para continuar la conversación

Como parte de las actividades complementarias, el sábado 24 de octubre se realizará un taller de fanzines de 10:30 a 12:00 horas en el CCE Asunción. De la mano de TEDIC, el encuentro propone revisar algunas de las preguntas y contenidos planteados por la exposición y trasladar esa reflexión al formato del fanzine. La actividad será de acceso libre y gratuito.