“Efecto de fototropismo”, antología poética reúne obras de 15 autores nacionales

Este miércoles 30 a las 19:00 se hará la presentación de la antología poética “Efecto de fototropismo”. Según la editorial Thoth Libros, se trata “de un lienzo poético donde el paisaje paraguayo, la memoria urbana, y el amor renacen con la fuerza imponente del tajy en flor”.

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La presentación de este libro, que nació a partir de una convocatoria realizada en redes sociales, será en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México c/ Mcal. Estigarribia).

“Efecto del fototropismo” surgió a partir de un llamado para reunir distintas miradas en torno a la primavera y reúne obras de autores de distintas generaciones y trayectorias, quienes abordan temas como la esperanza, el amor, la naturaleza y la nostalgia, pero también la memoria, la identidad, los vínculos y las transformaciones de la vida.

Los autores que forman parte de este poemario son:

Zat Winchester

N. R. Pereira

Adriana Zacarías

Danaris

Armando Burgos

Mariana Luján Rojas

David D.

Pedro Volpe

Milagros Benítez

Axel Careaga Martínez

Gustavo Agustín Brítez Figueredo

Orlando Palma

José Pablo Frete Yódice

Miguel A. Caballero

Jeudi Cáceres Samaniego

Esta es la segunda antología que publica este año el citado sello editorial, que se caracteriza por producir libros en pequeñas tiradas y de manera artesanal, desde un taller autogestionado, con el objetivo de poner a la literatura al alcance de todos. La portada de este trabajo fue diseñada por Maite Caballero.