Literatura
29 de septiembre de 2026 a la - 17:10

“Efecto de fototropismo”, antología poética reúne obras de 15 autores nacionales

Portada del libro 'Efecto de fototropismo' con flor morada, título destacado y fondo abstracto.
Portada del libro 'Efecto de fototropismo', una antología poética centrada en la primavera.Gentileza

“Efecto de fototropismo” se titula el libro de poesías que será presentado este miércoles en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos”. El material, editado por el sello Thoth Libros, reúne obras de 15 autores nacionales.

Por Maripili Alonso
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Este miércoles 30 a las 19:00 se hará la presentación de la antología poética “Efecto de fototropismo”. Según la editorial Thoth Libros, se trata “de un lienzo poético donde el paisaje paraguayo, la memoria urbana, y el amor renacen con la fuerza imponente del tajy en flor”.

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La presentación de este libro, que nació a partir de una convocatoria realizada en redes sociales, será en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México c/ Mcal. Estigarribia).

“Efecto del fototropismo” surgió a partir de un llamado para reunir distintas miradas en torno a la primavera y reúne obras de autores de distintas generaciones y trayectorias, quienes abordan temas como la esperanza, el amor, la naturaleza y la nostalgia, pero también la memoria, la identidad, los vínculos y las transformaciones de la vida.

Los autores que forman parte de este poemario son:

  • Zat Winchester
  • N. R. Pereira
  • Adriana Zacarías
  • Danaris
  • Armando Burgos
  • Mariana Luján Rojas
  • David D.
  • Pedro Volpe
  • Milagros Benítez
  • Axel Careaga Martínez
  • Gustavo Agustín Brítez Figueredo
  • Orlando Palma
  • José Pablo Frete Yódice
  • Miguel A. Caballero
  • Jeudi Cáceres Samaniego

Esta es la segunda antología que publica este año el citado sello editorial, que se caracteriza por producir libros en pequeñas tiradas y de manera artesanal, desde un taller autogestionado, con el objetivo de poner a la literatura al alcance de todos. La portada de este trabajo fue diseñada por Maite Caballero.