“Efecto de fototropismo”, antología poética reúne obras de 15 autores nacionales

Este miércoles 30 a las 19:00 se hará la presentación de la antología poética “Efecto de fototropismo”. Según la editorial Thoth Libros, se trata “de un lienzo poético donde el paisaje paraguayo, la memoria urbana, y el amor renacen con la fuerza imponente del tajy en flor”.
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La presentación de este libro, que nació a partir de una convocatoria realizada en redes sociales, será en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México c/ Mcal. Estigarribia).
“Efecto del fototropismo” surgió a partir de un llamado para reunir distintas miradas en torno a la primavera y reúne obras de autores de distintas generaciones y trayectorias, quienes abordan temas como la esperanza, el amor, la naturaleza y la nostalgia, pero también la memoria, la identidad, los vínculos y las transformaciones de la vida.
Los autores que forman parte de este poemario son:
- Zat Winchester
- N. R. Pereira
- Adriana Zacarías
- Danaris
- Armando Burgos
- Mariana Luján Rojas
- David D.
- Pedro Volpe
- Milagros Benítez
- Axel Careaga Martínez
- Gustavo Agustín Brítez Figueredo
- Orlando Palma
- José Pablo Frete Yódice
- Miguel A. Caballero
- Jeudi Cáceres Samaniego
Esta es la segunda antología que publica este año el citado sello editorial, que se caracteriza por producir libros en pequeñas tiradas y de manera artesanal, desde un taller autogestionado, con el objetivo de poner a la literatura al alcance de todos. La portada de este trabajo fue diseñada por Maite Caballero.