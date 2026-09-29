“Formas del silencio”: una exposición sobre el arte Zen y la contemplación

La propuesta reúne obras sobre papel que parten de una estética marcada por la economía de recursos y la búsqueda de espacios para la contemplación. Manchas, trazos, aguadas y composiciones abiertas construyen piezas que, en lugar de plantear una lectura cerrada, dejan lugar a la experiencia de quien las observa.

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Según explica Enrique Espínola, curador y uno de los artistas participantes, el papel funciona en la exposición como un “territorio sensible” desde el cual las cinco búsquedas dialogan con lo trascendente. En este planteamiento, el silencio no aparece como ausencia, sino como una presencia capaz de organizar la mirada y generar un espacio para detenerse.

La muestra también propone una aproximación contemporánea a la tradición Zen, estableciendo un diálogo entre Oriente y Occidente. La paleta reducida, las líneas delicadas y las aguadas translúcidas contribuyen a una atmósfera de serenidad, mientras que la noción de vacío adquiere un papel central como espacio abierto a múltiples interpretaciones.

Espínola plantea además el silencio como una forma cultural presente en rituales, prácticas comunitarias y modos de relación con lo sagrado. Desde esa perspectiva, las obras buscan explorar su dimensión como lenguaje y como vínculo entre lo humano y lo espiritual, trasladando estas ideas a una propuesta visual contemporánea.

“Formas del silencio” podrá visitarse luego de su inauguración hasta el 10 de octubre, de 10:00 a 18:00, en la GAgustín Barrios del CCPA, ubicada en España 352, Asunción.