Arnaldo Casco Villalba presentará su segunda novela escrita en guaraní

En “Tanimbu”, Casco Villalba construye un relato atravesado por experiencias traumáticas de la infancia de uno de sus personajes principales. A partir de ellas, la narración indaga en los límites entre los recuerdos, la realidad, los sueños y las pesadillas, al tiempo que aborda cuestiones como la culpa, la pérdida, el vacío existencial y las posibilidades de comprender el pasado.

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La novela también despliega otras historias que se conectan con conflictos existenciales, el fatalismo, las supersticiones y las creencias religiosas. Estos elementos abren distintas posibilidades de interpretación en torno a la moral, la religiosidad y las contradicciones de la experiencia humana.

Uno de los aspectos destacados de la obra es el uso expresivo del guaraní, a través de recursos literarios, narrativos y retóricos que combinan las formas coloquiales de la oralidad con imágenes poéticas. Esta convivencia de registros contribuye a profundizar la dimensión emocional de la historia y a explorar las posibilidades del idioma como herramienta de creación literaria.

Sobre el autor

Arnaldo Casco Villalba es escritor, docente e investigador lingüístico, además de hablante nativo de guaraní. Es licenciado en Letras y en Lengua y Cultura Guaraní, y locutor. Actualmente cursa maestrías en Metodología de la Investigación Científica y en Lengua y Literatura Hispanoamericana.

Se desempeña como director general de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y jefe de Corrección del diario La Nación, de Nación Media. También es académico de número de la Academia de la Lengua Guaraní.

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Su producción literaria incluye la novela “Tatukua”, publicada en 2017. A lo largo de su trayectoria, ha recibido diversos premios y reconocimientos por su obra y su labor de promoción de la lengua guaraní.

La presentación de “Tanimbu” será este miércoles 28 de octubre, a las 19:00, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, ubicado sobre la avenida República, entre Río Tebicuary y Río Manduvirá, en Asunción. El acceso será libre y gratuito.

La actividad contará con la presentación de Javier Viveros, escritor y ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL). La obra fue publicada por el sello editorial Rosalba.