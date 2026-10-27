Literatura
27 de octubre de 2026 - 14:02

Mario Rubén Álvarez presentará ediciones ampliadas de dos tomos de “Las voces de la memoria”

Mario Rubén Álvarez abrirá hoy el ciclo de conferencias.
El periodista, investigador y escritor Mario Rubén Álvarez.gentileza

Las nuevas ediciones de los tomos 3 y 4 de la colección “Las voces de la memoria”, de Mario Rubén Álvarez, incorporan correcciones y nuevas historias sobre canciones del repertorio popular paraguayo.

Por ABC Color
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El periodista, escritor y docente Mario Rubén Álvarez presentará este miércoles 28 de octubre, a las 19:00, las ediciones corregidas y aumentadas de los tomos 3 y 4 de “Las voces de la memoria: historias detrás de las canciones”. El encuentro será en la Biblioteca del Congreso Nacional, con la participación de artistas que interpretarán algunas de las obras mencionadas en los libros.

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Publicados originalmente en 2003 y 2004, respectivamente, estos volúmenes forman parte de una colección dedicada a reconstruir las historias que se encuentran detrás de las canciones del repertorio popular paraguayo. Para esta nueva edición, Álvarez revisó los textos uno por uno, con correcciones en acentuaciones nasales, concordancias, fechas y nombres propios.

La revisión también permitió ampliar el contenido de ambos libros. El tomo 3 incorpora dos nuevas historias, correspondientes a las canciones “Las Siete Cabrillas” y “Lidia Mariana”, mientras que el tomo 4 suma diez obras a su selección.

Mario Rubén Álvarez, sentado con guitarra en un entorno nocturno, rodeado de palmeras y casas, mientras presenta su libro.
El tomo 3 de "Las voces de la memoria: historias detrás de las canciones", de Mario Rubén Álvarez, incorpora nuevas historias en su edición corregida y aumentada.

Las historias detrás del cancionero paraguayo

La colección Las voces de la memoria reúne textos que Álvarez publicó entre 1998 y 2019 en el suplemento Correo Semanal.

A través de estas investigaciones, el autor busca preservar y transmitir las historias vinculadas con la música paraguaya, acercándolas también a las nuevas generaciones. La propuesta parte de la importancia del cancionero popular como espacio de memoria colectiva y como una vía para conocer aspectos de la historia y la identidad del país.

“La historia de nuestro país está en el cancionero popular”, afirmó Álvarez al referirse al valor de estas composiciones y de los relatos que las acompañan.

Mario Rubén Álvarez muestra sus libros en un evento cultural, rodeado de pósteres y un ambiente de exposición literaria.
La nueva edición del tomo 4 suma obras al recorrido por las historias del cancionero popular paraguayo.

Durante la presentación, el repertorio será evocado musicalmente por Ricardo Flecha, Susana Saldívar y el músico pilarense Pablo Ríos, quienes interpretarán algunas de las canciones abordadas en los libros.

Los volúmenes pueden adquirirse en Librerías Intercontinental y directamente con el autor.