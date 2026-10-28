Carlos Mateo Balmelli habla de “Celos”, su nueva novela inspirada en la vida de Eligio Ayala

Carlos Mateo Balmelli afirmó que la idea de realizar “Celos. La bala que asesinó al estadista” surgió una madrugada, en medio de un sueño. “Una voz en alemán me hablaba y me decía Eligio Ayala”, detalló.

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Señaló que se levantó de la cama, agarró un papel y junto al nombre del expresidente de la República Eligio Ayala (1879-1930) también escribió “celos”. A partir de allí, el abogado, político y escritor empezó a idear este libro que fue publicado recientemente bajo el sello de la reconocida editorial Planeta.

“No quería escribir una hagiografía, la biografía de un santo. Yo quería escribir una novela de un ser humano, que fue extraordinario, que tuvo sus luces y que tuvo sus sombras”, expresó.

En esta búsqueda, Mateo Balmelli descartó la posibilidad de escribir una novela histórica o una novela de adulterio como “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert; o “Ana Karenina”, de León Tolstoi, donde el protagonismo recae en la mujer adúltera.

“En esta novela era muy relevante la figura de Eligio, como fue relevante en su momento para el Paraguay, para la guerra y para lo que quedó en el Paraguay”, afirmó.

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En este sentido, el autor señaló que “hizo un pacto con la veracidad” a la hora de escribir esta novela. Entre estos datos reales están que Ayala existió, que fue un gran estadista, que nació en Mbuyapey, fue dos veces ministro de Hacienda y también presidente de la República en dos ocasiones.

“Como hombre público es real que él existió y también la relación con Hilda Diez”, añadió Mateo Balmelli. Afirmó que para todo lo demás, ya que no hay muchos datos históricos, recurrió a la literatura.

“Eso me permitió, a través de los recursos literarios, entrar en la psicología de Ayala, crear una relación amorosa sentimental y tratar un poco de descifrar la humanidad de un hombre que fue el estadista -desde mi punto de vista- más extraordinario que tuvo el Paraguay”, acotó.

Mateo Balmelli destacó también la solidez intelectual de Eligio Ayala, quien estudió en Europa, con una gran formación filosófica. “Era un hombre que tenía al mundo en su cabeza y la cabeza en el mundo, por eso pudo gobernar”, remarcó.

Recordó que Ayala fue el hombre que preparó al Paraguay para la Guerra del Chaco, por ejemplo, comprando las cañoneras Paraguay y Humaitá. También se destacó por su austeridad y su honradez.

“El narrador le abre los ojos y le sopla al oído al lector que Ayala fue un hombre extraordinario, pero sin embargo tuvo un final fatal. Era un personaje griego con un final trágico”, agregó.

Eligio Ayala y la decisión de una muerte premeditada

Mateo Balmelli afirmó que escribió esta novela porque “quería entender la irracionalidad del acto final de Eligio Ayala”.

“El resultado fue irracional, pero él lo deliberó. Él sabía el lugar, sabía la hora, sabía quién era, quién podía ser su verdugo y sabía el arma, porque él le había regalado ese arma a Hilda Diez”, subrayó.

Agregó que Ayala también resolvió, en esa fatídica noche del 24 de octubre de 1930, no usar el auto del estado y tampoco llevar guardaespaldas, ya que se trataba de un asunto privado.

“Fue con la hombría de un hombre que no le debía nada a nadie. Como un amante despechado tiró el anillo al río, se olvidó de su pasado de gloria, se olvidó que fue dos veces el Presidente de la República, se olvidó que le pasaba una mensualidad a su madre Manuela y fue a enfrentar a la muerte”, acotó.

Carlos Mateo Balmelli y su búsqueda de la ficción en la realidad

“Celos” es el libro número 15 de Carlos Mateo Balmelli, quien anteriormente publicó libros como “El andar del lobo”, “El alto precio del honor” y “La pasión de Lucrecia”.

“Todo libro es un proceso de aprendizaje, de desafío”, afirmó el autor, destacando que a la hora de escribir le gusta descifrar y encontrar “qué hay de realidad en la ficción”.

“Las ficciones tienen una influencia sobre nuestra realidad que no nos damos cuenta. Entonces, yo no trato de buscar la realidad en la ficción, sino trato de buscar la ficción en la realidad que me toca vivir o que le tocó vivir a Ayala”, sentenció.

“Celos” fue presentado recientemente en Buenos Aires y también en Asunción, con actos en la Alianza Francesa y el Colegio Nacional de la Capital.

Este sábado 31 de octubre se presentará en Mbuyapey, departamento de Paraguarí, donde nació Eligio Ayala y de donde salió a los 9 años para formarse siguiendo el mandato de su madre.

El acto será a las 10:00 en González Eventos y contará con las palabras del economista César Barreto y Alcides Riveros, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El libro “Celos” ya está disponible en las diferentes librerías del Paraguay y también de Buenos Aires, Argentina.