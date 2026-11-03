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Literatura
03 de noviembre de 2026 - 17:01

El Premio Cervantes encumbra a la maestra del cuento Cristina Fernández Cubas

La escritora Cristina Fernández Cubas, que ha sido galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125.000 euros.
La escritora Cristina Fernández Cubas, que ha sido galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125.000 euros.Alejandro García

MADRID. La escritora española Cristina Fernández Cubas fue distinguida este martes con el Premio Cervantes 2026, el más prestigioso de las letras en castellano, “por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo”, anunció el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun.

Por AFP
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“Su sólida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve, reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial”, agregó el ministro al leer el fallo del premio en Madrid.

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El prestigioso galardón ensalza la obra de esta autora catalana de 81 años, maestra del cuento, y a la que Urtasun describió como “una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”.

Fernández Cubas se convierte así en la séptima mujer en lograr este prestigioso galardón, que comenzó a entregarse hace cinco décadas. La última en conseguirlo había sido la autora uruguaya Cristina Peri Rossi, en 2021.

Nacida en 1945 en Arenys de Mar, en la región de Cataluña, Cristina Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo, al que también se dedicaría posteriormente y que comenzó conjugando con su producción literaria.

En su obra destacan los libros de relatos “Mi hermana Elba” (1980), “Los altillos de Brumal” (1983), “El ángulo del horror” (1990), “Con Agatha en Estambul” (1994) o “Parientes pobres del diablo” (2006), en los que fue desgranando su personal estilo.

“Lejos de ofrecer explicaciones tranquilizadoras, sus relatos preservan la ambigüedad y hacen de la imaginación una herramienta de exploración de la experiencia humana”, describió Urtasun.

Además de su producción de relatos, Fernández Cubas también publicó novelas como “El año de Gracia” (1985) o “La puerta entreabierta” (2013), esta última publicada bajo el seudónimo de Fernanda Kubbs, así como la obra de teatro “Hermanas de sangre” (1998).

“Voz inconfundible”

Con una obra traducida a una decena de idiomas, Fernández Cubas ya acumulaba numerosos galardones como el Premio Nacional de las Letras Españolas —que recibió en 2023—, el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura o el Premio Salambó.

“Con una voz inconfundible y una libertad creadora que ha ampliado las posibilidades expresivas de nuestra literatura, su trabajo representa una aportación fundamental”, destacó el jurado del galardón fallado este martes.

El Cervantes, con una dotación de 125.000 euros (139.000 dólares), empezó a otorgarse en 1976 y ha recaído en grandes nombres como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Ana María Matute, Álvaro Mutis, Ida Vitale, Nicanor Parra, Sergio Ramírez o Rafael Cadenas.

El galardón se entrega cada 23 de abril, aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en la Universidad de Alcalá de Henares, localidad cercana a Madrid donde nació en 1547 el autor de “Don Quijote de la Mancha”.

Durante una ceremonia solemne, el galardonado recibe el premio de manos de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el paraninfo de la universidad.

El año pasado, el autor premiado fue el mexicano Gonzalo Celorio, de quien el jurado destacó su “voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva”.

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