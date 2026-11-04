“Alma”: un libro dedicado al artista Félix Toranzos será presentado en Asunción

El libro propone un acercamiento al universo creativo de Toranzos a través de los textos de Bacigalupo y las imágenes de sus obras. La presentación estará acompañada de declamaciones y composiciones musicales, en un encuentro que busca establecer un diálogo entre distintas expresiones artísticas.

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La dimensión visual de la publicación cobra especial relevancia al considerar la trayectoria de Toranzos y las particularidades de su lenguaje plástico. En el texto que acompaña la contraportada, José Daniel Nasta relata que conoció al artista durante su primera exposición, hace ya varios años, ocasión en la que adquirió ocho de sus obras. Desde entonces, cuenta, fue siguiendo su evolución a través de sus experiencias, experimentaciones y hallazgos estéticos.

Nasta también recuerda los vínculos familiares del artista con las artes plásticas. Félix es hijo de Luis Toranzos, de quien heredó la inclinación por esta disciplina, aunque desarrolló su propio camino creativo. Para el autor del texto, su producción se distingue por el uso del color y la manera de organizar líneas, rasgos y símbolos en composiciones originales.

Entre los trabajos que destaca se encuentra la serie “Sueños robados”, realizada a partir de antiguas mesas de luz, todas originales. Nasta, quien señala que Félix es uno de los artistas paraguayos mejor representados en la Colección Nasta, administrada por la Fundación Texo, también expresa su expectativa por los nuevos caminos estéticos que todavía puede explorar el creador.

La presentación de “Alma” contará con la participación de Margarita Irún, Andrea Valobra, María Victoria Sosa, Pacita Diez Pérez, Enrique Alfonso, Osmar Daniel, Sergio Cuquejo y Cielo Moreno, entre otras personalidades del ámbito artístico. La propuesta musical estará a cargo de los maestros María Victoria Sosa, Pacita Diez Pérez y Enrique Alfonso, mientras que José Daniel Nasta compartirá unas palabras alusivas al legado de Toranzos.