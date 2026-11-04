ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Literatura
04 de noviembre de 2026 - 14:08

“Alma”: un libro dedicado al artista Félix Toranzos será presentado en Asunción

“Alma”: un libro dedicado al artista Félix Toranzos será presentado en Asunción
“Alma”: un libro dedicado al artista Félix Toranzos será presentado en AsunciónGentileza

La escritora Marcela Bacigalupo presentará este jueves 5 de noviembre el libro “Alma”, una obra dedicada al artista plástico Félix Toranzos, recientemente declarado Hijo Dilecto de Asunción. El lanzamiento tendrá lugar a las 18:30 en el espacio cultural de Fausto Ediciones (Eligio Ayala 1060 casi Estados Unidos), con una propuesta que reunirá literatura, artes visuales y música en vivo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El libro propone un acercamiento al universo creativo de Toranzos a través de los textos de Bacigalupo y las imágenes de sus obras. La presentación estará acompañada de declamaciones y composiciones musicales, en un encuentro que busca establecer un diálogo entre distintas expresiones artísticas.

Lea más: El Premio Cervantes encumbra a la maestra del cuento Cristina Fernández Cubas

La dimensión visual de la publicación cobra especial relevancia al considerar la trayectoria de Toranzos y las particularidades de su lenguaje plástico. En el texto que acompaña la contraportada, José Daniel Nasta relata que conoció al artista durante su primera exposición, hace ya varios años, ocasión en la que adquirió ocho de sus obras. Desde entonces, cuenta, fue siguiendo su evolución a través de sus experiencias, experimentaciones y hallazgos estéticos.

Nasta también recuerda los vínculos familiares del artista con las artes plásticas. Félix es hijo de Luis Toranzos, de quien heredó la inclinación por esta disciplina, aunque desarrolló su propio camino creativo. Para el autor del texto, su producción se distingue por el uso del color y la manera de organizar líneas, rasgos y símbolos en composiciones originales.

Una obra de Félix Toranzos.
Una obra de Félix Toranzos.

Entre los trabajos que destaca se encuentra la serie “Sueños robados”, realizada a partir de antiguas mesas de luz, todas originales. Nasta, quien señala que Félix es uno de los artistas paraguayos mejor representados en la Colección Nasta, administrada por la Fundación Texo, también expresa su expectativa por los nuevos caminos estéticos que todavía puede explorar el creador.

La presentación de “Alma” contará con la participación de Margarita Irún, Andrea Valobra, María Victoria Sosa, Pacita Diez Pérez, Enrique Alfonso, Osmar Daniel, Sergio Cuquejo y Cielo Moreno, entre otras personalidades del ámbito artístico. La propuesta musical estará a cargo de los maestros María Victoria Sosa, Pacita Diez Pérez y Enrique Alfonso, mientras que José Daniel Nasta compartirá unas palabras alusivas al legado de Toranzos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar