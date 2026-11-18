Este jueves 19 de noviembre, a las 19:00, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, se realizará el lanzamiento del poemario “Ecos de viola y loto: Una vida en el pentagrama de la Gracia”.

La recopilación de poemas es de la autora nacional María Elvira Alvarenga, quien seleccionó sus poemas concebidos en su mayoriía mientras atravesaba el luto por el fallecimiento de su hijo menor, César Augusto.

El concepto de la publicación gira en torno a las distintas fases que vive una madre que se ve obligada a enfrentar esta difícil situación.

La autora hace un recorrido desde el nacimiento de sus hijos, hasta la partida de uno de ellos, y de cómo la fe y el arte pueden ser puntos de apoyo en momentos trágicos. El libro estará a la venta a un precio promocional de G. 50.000 en el evento.

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¿Quién es María Elvira Alvarenga?

María Elvira Alvarenga es profesora licenciada en Lengua y Cultura Guaraní. Posee una diplomatura en Ética y Teología, además de una especialización en Gestión Pedagógica y Curricular.

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Fue miembro fundadora e impulsora de las Olimpiadas de Guaraní del colegio Salesianito, llevadas a cabo desde el año 2018 hasta el 2023.

Cantante aficionada, participó de distintos coros en parroquias como Santísimo Redentor y San Alfonso, instituciones a través de las cuales lleva a cabo trabajos de índole social y cultural.

El poemario es su primer libro.