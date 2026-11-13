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Literatura
13 de noviembre de 2026 - 12:07

Presentarán libro “Informes a la Sociedad de Naciones”, una compilación de notas de Efraím Cardozo

Diseño gráfico con el título 'Informes a la Sociedad de Naciones' y nombre de Efraím Cardozo en fondo de documentos antiguos.
Portada del libro Informes a la Sociedad de Naciones, una compilación de notas enviadas por Efraím Cardozo, entre 1933 y 1934, en su calidad de miembro correspondiente por el Paraguay, a la antecesora de las Naciones Unidas. Los archivos fueron compilados y curados por el historiador Ricardo Scavone Yegros, y publicados por AranduBook Ediciones.

“Informes a la Sociedad de Naciones” es el título del libro que compila notas enviadas por Efraím Cardozo en su calidad de miembro correspondiente por el Paraguay a la antecesora de las Naciones Unidas. La compilación estuvo a cargo de Ricardo Scavone Yegros.

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El próximo jueves 19 de noviembre de 2026, se llevará a cabo el lanzamiento del libro Informes a la Sociedad de Naciones, una compilación de notas enviadas por Efraím Cardozo, entre 1933 y 1934, en su calidad de miembro correspondiente por el Paraguay, a la antecesora de las Naciones Unidas.

Estos archivos fueron compilados y curados por el historiador Ricardo Scavone Yegros, y publicados por AranduBook Ediciones dentro de su Colección Guerra del Chaco con el numeral 8.

Dicha colección figura en el programa editorial de AranduBook con el objetivo de llegar al centenario del inicio de la guerra con Bolivia presentando otras visiones del conflicto.

El acto tendrá lugar en el auditorio de la Academia Paraguaya de la Historia, a partir de las 19, y se referirán a la obra el compilador, Ricardo Scavone Yegros y José María Cardozo. El acceso es libre y gratuito.

Lea más: El acuerdo imposible: presentan libro sobre relación paraguayo-boliviana en las primeras décadas del siglo XX

Ricardo Scavone Yegros
Ricardo Scavone Yegros

Las preguntas de Efraím Cardozo

En su introducción, el compilador cita en su libro lo siguiente: “¿Cómo era posible que, entre 1932 y 1935, el Paraguay y Bolivia no consiguieran detener las hostilidades en el Chaco pese a los esfuerzos empeñados para ello? ¿Por qué no atinaban a escoger, entre los múltiples mecanismos ideados para resolver en forma pacífica las controversias internacionales, alguno que permitiera zanjar decorosamente sus diferencias y poner fin a una guerra que se prolongaba más allá de lo previsto? ¿Cuáles eran los motivos por los que fallaban las gestiones de paz emprendidas por los principales países americanos y por la propia organización internacional? Estas fueron las preguntas que el joven periodista e historiador Efraím Cardozo trató de responder en sucesivos informes a la Sociedad de Naciones cuando se desempeñó como miembro correspondiente de la Secretaría General de dicho organismo en el Paraguay durante 1933 y 1934″.

El autor

El autor, Ricardo Scavone Yegros es abogado por la Universidad Católica de Asunción y fue funcionario del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay, ha servido en la Embajada en Bolivia, entre otras.

Ricardo Scavone miembro de Número de la Academia Paraguaya de la Historia y publicó, entre otros, los siguientes libros: El acuerdo imposible: las relaciones de Paraguay y Bolivia en las primeras décadas del siglo XX (1902-1928); La Declaración de la Independencia del Paraguay; Expediciones, proyectos y controversia de límites: Las relaciones del Paraguay y Bolivia en el siglo XIX; Entre expectativas y recelos: Las relaciones del Paraguay y Bolivia después de la Guerra del Chaco (1938-1989); La hija pequeña de la Madre Patria: España y la República del Paraguay en el siglo XIX; y una Historia de las Relaciones Internacionales del Paraguay, en colaboración con la doctora Liliana M. Brezzo.

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