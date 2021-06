El “Guaraní Landscape” de Baco Beats conquista miles de oyentes

Con el objetivo de “romper los esquemas de los géneros clásicos latinos, ofreciendo una música que se puede escuchar en cualquier momento del día para relajarse o enfocarse” como también “dando una interpretación fresca de la música latina, mezclando instrumentos claves, tesoros nacionales, con el hip hop y los ritmos latinos”, el sello de música lo-fi Acrylic lanza hoy “El día más largo”, en el que incluye un tema de nuestros compatriotas Lara Barreto y Juanjo Corbalán, quienes se lanzan a explorar este estilo bajo el nombre Baco Beats.

Sixto Corbalán, también arpista y hermano de Juanjo es quien coordinó este proyecto. Él contó que el contacto con Jeremy Da, quien comanda el sello junto a un socio llamado Clint Choi, se dio a través de una amiga en común: Belén López Vargas, quien le informó que un productor americano estaba buscando la colaboración de un arpista para un proyecto lo-fi latino.

“Hablando con Jeremy enviamos una muestra inédita que Juanjo Corbalán y Lara Barreto habían producido con anterioridad, le gustó tanto que nos propuso no hacer la colaboración sino integrar esa música al compilado que estaba produciendo. Entre todos los temas del compilado ese fue elegido para ser lanzado como sencillo independiente. Eso nos puso en apuros porque no teníamos definido un nombre artístico dentro de ese género, entonces ahí nace Baco Beats (Barreto-Corbalán Beats). Luego nos pareció simpático porque pronunciándolo rápido puede entenderse como “Va-Covids” muy acorde a nuestra situación actual”, expresó el artista.

Pero las satisfacciones no terminan con el lanzamiento, ya que el pasado 11 de junio fue lanzado “Guaraní Landscape” como corte promocional del disco. “A los pocos días nos enteramos de que varios editores oficiales de playlists, entre ellos de Apple Music y Spotify, integraron ese sencillo posicionándolo en sus listas. Iremos produciendo más dentro de este género ya que es un lugar poco usual de escuchar el arpa, y creemos puede ser interesante salir de vez en cuando del territorio habitual del arpa”, expresaron los creadores.

El camino de Baco Beats

Es un proyecto integrado por el arpista Juanjo Corbalán y la saxofonista Lara Barreto, que toma como base los sonidos cotidianos y musicales del entorno paraguayo, haciéndose valer de instrumentos como el arpa paraguaya, el saxo y diversos elementos rítmicos y efectos electrónicos.

“Guaraní Landscape” es el primer sencillo, que lleva a un viaje sonoro a través de la Cosmovisión Guaraní, convirtiendo el entorno sonoro en música generando en un diálogo entre diferentes elementos acústicos.

Sobre “El día más largo”

“El día más largo” es una compilación que busca crear un ambiente especial en donde, a través de múltiples sonidos y ritmos, se genere una representación musical latinoamericana que genere identidad en el continente.

El compilado musical hace varias exploraciones sonoras, apelando a elementos e instrumentos nostálgicos como el arpa, la percusión, los acordes de piano. Es un viaje desde la milonga uruguaya hasta el merengue dominicano moderno, pero todo con un filtro lo-fi con sabor hip hop.

“El 21 de diciembre Acrylic lanzó ‘The Shortest Day’ (El día más corto) para celebrar el solsticio de invierno. La idea fue organizar un compilado para escuchar en tiempos fríos, durante días con poca luz. Entonces, para celebrar el solsticio de verano, nos enfocamos en el lo-fi latino, un subgénero que hemos desarrollado con artistas como Flora Vida o Palmasur. “El día más largo” es una celebración del solsticio de verano con música latina lo-fi que suena un poco más brillante que el lo-fi tradicional”, comentó Jeremy ‘Da, encargado de la distribución musical del sello.

Para este proyecto fueron convocados artistas de México, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Perú y Estados Unidos.

“Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer este tipo de propuestas de música lo-fi porque les puede cambiar la vida. A nivel personal, cuando descubrí la música lo-fi me di cuenta que podía escuchar lo-fi todo el día y trabajar al mismo tiempo, cuando antes me costaba mucho poder trabajar y escuchar música pop, urbano o rock al mismo tiempo. El lo-fi me cambió la vida y mejoró mi productividad laboral”, enfatizó Jeremy.