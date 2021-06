Rubén García debuta con “Verte reír”

“Muchos hablan de un amor de verano pero este fue un amor de cuarentena. La canción la escribí en mayo del año pasado, fue un amor que no pudo ser por la distancia, pero que no resultó en vano porque realmente no sabía que yo solo podía escribir y luego componer una canción”, detalló Rubén, que actualmente forma parte de la competencia televisiva Canta Conmigo Paraguay.

Detalló que en una madrugada se le encendió “la lamparita creativa” y comenzó a grabar la melodía en su celular. “La verdad es que me quedé muy sorprendido y orgulloso del trabajo que hice porque no me esperaba este resultado”, dijo.

La canción vio la luz a través del apoyo de la productora Motion Studio y está acompañada por un videoclip que ya está disponible en YouTube. El vídeo estuvo a cargo de Bruno Ferreiro y la idea se basa en la idea de un casting, del cual termina siendo echado por su mala actuación.

En cuanto al título de la canción, García sostuvo que “Verte reír” tiene relación con la época en la que estábamos, donde la incertidumbre con respecto a la pandemia nos llevaron a revalorizar las cosas más simples como una sonrisa. “Entonces al haber logrado hacer reír a alguien en la distancia se convertía en un lindo show para mí”, expresó.