Charla musical sobre Carlos Lara Bareiro

La disertación estará a cargo del maestro Diego Sánchez Haase, director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), y contará con la participación especial de la pianista Chiara D’Odorico y el guitarrista, compositor e investigador Javier Acosta Giangreco.

La charla se transmitirá de forma gratuita y se podrá ver a través de la página de Facebook del Centro Cultural de la República El Cabildo, a las 15:00.

“Carlos Lara Bareiro es una de las personalidades fundamentales de la historia musical del Paraguay. Precursor de las orquestas sinfónicas en nuestro país, Lara fue también un destacado compositor”, expresaron desde El Cabildo junto con la invitación a participar de la charla.

Asimismo, para otorgar dinamismo, Sánchez Haase abordará diversos aspectos de la vida y obra de Lara Bareiro, mientras que la pianista Chiara D’Odorico y el guitarrista Javier Acosta Giangreco deleitarán a la audiencia con destacadas composiciones del maestro.

Sobre Carlos Lara Bareiro (1914-1987)

Nació el 6 de marzo de 1914 en la ciudad de Capiatá. Fueron sus padres, Juan Carlos Lara Castro y Lorenza Bareiro de Lara. A temprana edad inició sus estudios musicales, formando parte de la Banda de Boys Scouts, dirigido en aquel entonces por su propio padre.

En 1932 ingresó a la Banda de la Policía y más tarde, formó parte del elenco de músicos del Ateneo Paraguayo. Cuando cursó todos los estudios básicos correspondientes aquí en el Paraguay, viajó a Río de Janeiro con una beca del Gobierno del Brasil.

El maestro Lara Bareiro estudió violín, armonía, contrapunto y fuga, como también dirección orquestal y composición. Fueron sus profesores Newton Padúa, Virginia Fiuzza, José Paulo Silva y Octaviano Francisco Migone.

Estudió siete años en el Brasil, llegando a dirigir la Orquesta de Cámara de Radio Nacional de Río de Janeiro. Regresó en 1951 y propició la formación de una Orquesta Sinfónica. En ese contexto reunió a los músicos de aquella época y organizó la Orquesta Sinfónica de la Asociación de Músicos del Paraguay, siendo presidente de la misma durante tres periodos. Fue socio fundador de Autores Paraguayos Asociados (APA). Organizó a la vez una escuela de músicos que funcionó gratuitamente para los asociados y simpatizantes de la Asociación de Músicos.

El 11 de junio de 1955 tuvo que unirse a los miles de exiliados que dejaron el país y fueron para aportar al enriquecimiento cultural de otras naciones. Así dirigió la Orquesta Sinfónica integrada por profesores de la Asociación del Profesorado Orquestal y la Orquesta de Cámara de L.R.A. Radio Nacional de Buenos Aires. Fue creador y director del Coro de Cámara de Castelar.

Sus obras

Entre sus composiciones se pueden citar los siguientes títulos: Guarania en do, estrenada en 1947; La suite paraguaya No.1 de poemas, estrenada en 1950; Guarania No 2 en fa, para tenor y orquesta; Guarania No 3 en re, serenata para barítono y orquesta; Concierto en re menor, para piano y orquesta; Acuarela Paraguaya Nº 1 para piano, entre otras.