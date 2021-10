Natalie Imbruglia lanzó su sexto álbum de estudio: “Firebird”

El álbum presenta los singles lanzados previamente ‘Build It Better’, ‘Maybe It’s Great’ y ‘On My Way’, junto con nuevas canciones incluyendo la canción que le da nombre al disco “Firebird”, que Natalie comenta que fue escrita acerca de “cómo a menudo intentamos presionar hacia abajo nuestras vulnerabilidades y le pones una cara dura, pero, en realidad, cuando abrazas ese lado frágil de ti mismo, ahí es donde encuentras la verdadera fuerza”; la canción “Nothing Missing” coescrita por KT Tunstall que Natalie llama una “celebración de la independencia”, y más.

“Firebird” fue escrito en una variedad de ubicaciones internacionales junto a Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) y más, tocando temas de independencia, vulnerabilidad, la yuxtaposición de fuerza y fragilidad, revelando el nuevo sentido de confianza de Natalie.

Por el contrario, el álbum fue grabado casi en su totalidad en aislamiento, producido remotamente por Natalie y My Riot con producción adicional de Albert Hammond Jr, Gus Oberg (The Strokes, Albert Hammond Jr) y Romeo Stodart (The Magic Numbers).

Natalie Imbruglia fue impulsada al centro de atención en los 90′s, iniciando su carrera en la música con “Torn”, canción que encabezó los charts mundiales, alcanzando el puesto #2 en la lista de singles del Reino Unido, # 1 en streaming en todo el mundo y #1 en la lista de Billboard Airplay por 14 semanas, con más de 1 millón de copias vendidas solo en el Reino Unido. El single fue tomado de su álbum de 1997, “Left Of The Middle”, que vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo. Natalie lanzó los álbumes de estudio “White Lilies Island” en 2001, “Counting Down The Days” en 2005, que se ubicó en el #1 en las listas de álbumes del Reino Unido, y “Come To Life” en 2009, antes de lanzar un álbum de versiones titulado “Male” en 2014.

Tiene ventas acumuladas de más de 10 millones de álbumes y mil millones de streams, 5 Top 10 singles del Reino Unido, 10 Top 40 singles del Reino Unido, 1 álbum #1 en el Reino Unido, 3 álbumes Top 10 en el Reino Unido, 2 Premios BRIT, 8 Premios ARIA, 3 premios MTV Music Awards, 1 premio Billboard Music, 3 nominaciones a los premios Grammy y más.