“Todavía”, la amalgama latina de Vanessa Añez

“Estamos felices con todo el equipo por lo que hemos logrado, el nivel de producción musical con esta canción”, señaló Añez, en una charla telefónica, y destacó el “sí” casi inmediato que tuvieron por parte del ex integrante del dúo Sin Bandera.

La cantautora, que cuenta con una extensa carrera en el vecino país, destacó que la producción musical de “Todavía” se realizó en México, Noel grabó sus voces en Los Ángeles, mientras que ella grabó su parte en Bolivia. En tanto, para la grabación del videoclip se reunieron en Bogotá, Colombia.

Añez comentó que esta balada fue la última canción en ser incluida en su álbum, que tendrá un estilo más de cumbia y bailable. “En la etapa final del disco me di cuenta que me faltaba esa canción de desamor que te hace suspirar. Empecé a escribir y no me salía nada. Mi esposo me dice ‘creo que vamos a tener que separarnos una semana para ver si te sale algo’, pero no me salía nada”, detalló.

Fue así que, según relató, decidió contactar al productor musical Vladimir Suárez en México para pedirle algunas canciones. “Me pasó diez canciones por WhatsApp, súper crudas, con guitarrista y cero producción”, relató. Añadió que al escuchar “Todavía”, no pudo evitar suspirar pese a estar casada hace 17 años.

“Quién no ha pasado por eso de volver a ver a esa persona después de mucho tiempo y, de pronto, te das cuenta que seguís amando, que sigue estando en tu corazón. Es una canción que estremece realmente cada vez que la canto”, expresó. Añadió que junto a Noel tratan de interpretar esa “mezcla de emociones” que generan esos encuentros.

Suárez grabó el piano, junto al bajista Iván Barrera (director musical de Franco de Vita), el baterista Luis Huerta, el guitarrista Mike Pasos. En tanto, la dirección del videoclip estuvo a cargo de Juancho Díaz, director de vídeos de Carlos Vives, Fanny Lu y Greeicy.

Escaso intercambio cultural

Añez lamentó que pese a la cercanía física entre Paraguay y Bolivia sea muy escaso el intercambio cultural entre ambos países. “A Santa Cruz han venido artistas de Paraguay y creo que nuestro artista boliviano Bonny Lovy ha tenido un fuerte impacto con algunas canciones en Paraguay. Pero muy poquito, son contados con los dedos de las manos. Estamos cerca, pero culturalmente como que nos hace falta un poco empaparnos del arte de los vecinos”, afirmó.

En este sentido, afirmó que la producción musical de “Todavía” deja muy bien parada a la industria musical boliviana. “Estoy feliz de compartir con Paraguay también”, añadió la cantante, invitando al público a escuchar sus canciones.

Añez fue cantante principal del grupo Poker y, desde el año 2016, lleva adelante su carrera como solista. La artista le ha cantado al Papa Francisco, ha participado de los programas de televisión Sábado Gigante y Caso Cerrado, y ha compartido escenario con Alejandro Lerner, entre otros artistas.