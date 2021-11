Ross: una artista libre en la “Bay City”

La joven cantante Ross viene de lanzar pegadizas canciones como “Vértigo”, “Horas intensas” y “Doce Ocho”. Ahora invita a reflexionar como también a divertirse y bailar con “Bay City”, un tema con el que ella muestra cómo se ve la vida a través de sus ojos.

“Como persona trabajadora, en especial mujer trabajadora, me costó mucho poder lograr una semiindependencia financiera. Crecí en una familia de clase media donde vivíamos bien pero siempre con lo justo. Creo que esto es lo que me lleva tanto a apreciar y agradecer porque soy capaz de hoy en día darme a mí misma todo lo que necesité o deseé”. Todo eso la llevó a gestar “Bay City”.

La canción salió el pasado viernes 29 de octubre en todas las plataformas digitales y ella expresó sentirse “muy feliz” con la recepción de la gente. “Creo que muchas personas están abriéndole las puertas a un sonido diferente al habitual por el hecho de que confían en mi trabajo. Me pone contenta ver cómo empieza a consumirse más lo local y poder ser parte de eso. Tengo la sensación de que se disipa lentamente ese miedo que tenía a que mi trabajo caiga en el olvido lentamente; veo como todas mis canciones anteriores siguen siendo escuchadas y eso espero para “Bay City” en el futuro”, aseguró.

Todas las canciones que sacó hasta ahora y un futuro EP en el que está trabajando cuentan con la producción de First Paraguayan on the Moon, nombre artístico de Carlos Dentice, también músico y productor de la creciente escena musical encarnacena, de la que ambos son orgullosos representantes.

“Crear con mis amigos y colegas es mi más grande felicidad actualmente, no solo por el crecimiento que ellos provocan en mí sino por el que yo pueda provocar en ellos, por dejarme ser útil en sus vidas y permitirme contribuir algo a sus caminos. Carlu (FPOM) es una de las personas a quienes más admiro y agradezco por todo lo que en este corto pero productivo camino pudimos lograr, aprendiendo el uno del otro y sobrellevando cada situación que pueda surgir”, manifestó la artista.

Otra cosa que la llena de felicidad y que destaca es “el respeto mutuo”. “Más que nada estoy feliz de haber tomado la oportunidad cuando me la dio porque es un productor y músico de muy alto nivel, y es la causa de que yo pueda hacer música sin restricción lírica o musical”, señaló.

Acerca de su propio camino musical aseguró que tiene completa libertad de elegir hacer lo que vaya con sus deseos. “No hay límites para lo que puedo hacer, tengo libertad de planificar mis actividades de acuerdo a mis posibilidades, puedo negarme a hacer cosas que no van con mis prioridades, escribir sobre lo que más me parezca e ir experimentando con sonidos tanto como quiera sin miedo a que alguien me diga que no va conmigo. La libertad es algo que no me gustaría nunca perder como artista”, dijo.

Ross es muy consciente de que no puede asegurar que es posible una carrera musical en Paraguay. Ella trabaja y se gana su sustento y eso es el tema central de su nueva canción. “Generalmente no pongo muchas expectativas en el futuro precisamente por lo incierto de toda carrera musical, pienso que mientras pueda seguir manteniendo un trabajo que pague las cuentas y hacer esto a la vez solo puedo trabajar duro para que salga lo mejor posible. Al menos el día de mañana, si no resulta, quiero poder decir que puse todo de mi parte detrás de mi sueño”, reafirmó.

“Bay City” es además un nombre en homenaje a dos canciones del género pop japonés de la década de los 80 de las cuales ella es gran fan. “En esas canciones mencionan a la “Bay City” con la misma pronunciación que lo hago yo en la canción. Realmente espero que las personas puedan más que nada disfrutar de lo que escuchan y sentir la alegría que le puse al proceso. Estoy muy orgullosa de lo que pude expresar porque no soy una compositora prodigio, soy una simple persona que pone todo su esfuerzo en encontrar las palabras justas para entregar mensajes optimistas y empoderantes cuando se pueda”, reflexiona.