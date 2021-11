Vocal Dos: 50 años de música

“Queremos hacer una jornada emotiva, por sobre todas las cosas”, expresó Carlos Pettengill en relación al espectáculo de esta noche, que ya cuenta con las entradas agotadas. El aniversario de Vocal Dos se cumplió en septiembre pasado, ya que el dúo cuenta como su fecha de debut a cuando en 1971 tuvieron a su cargo inaugurar la primera edición del Festival del Lago Ypacaraí.

Lea más: Un tributo a Vocal Dos

En el concierto de esta noche tendrán como invitados a Luis Álvarez, Betty Figueredo, Patricia Álvarez, Santi Medina, José Antonio Galeano y Marcos Brizuela, mientras que el grupo Richer Palma será el encargado de acompañar musicalmente a todos los invitados. Además estará en escena el ballet Ñemity de la ciudad de Itauguá.

El concierto reencontrará además a los hermanos Pettengill con músicos que acompañaron a Vocal Dos en varios momentos de su carrera como los requintistas Enrique “Gua’i” Torales y Nelson Cañiza, y el tecladista Celso Lara. Pettengill anticipó que además rendirán un homenaje a los que ya no están como el arpista César Cataldo y Sergio Rojas, productor del primer disco del dúo.

“Mirando en el retrovisor, uno se da cuenta que ha pasado bastante tiempo, mucha agua corrió bajo el puente”, expresó Carlos Pettengill, en alusión a estas “bodas de oro con la música popular del Paraguay”. “Llegamos, estamos bien, lógicamente con mucho menos actividades artísticas por dos motivos, primero la pandemia, y porque ya no podemos estar de aquí para allá como antes”, añadió.

Escenarios de Paraguay y el mundo

No obstante, celebró la posibilidad que tuvieron a lo largo de estos 50 años de poder recorrer escenarios locales e internacionales, además de compartir con artistas como Mercedes Sosa, Jorge Cafrune y otros. Recordó especialmente la presentación que hicieron para la Expo Sevilla, en España, en 1992; y los conciertos que dieron en Lisboa, Portugal, en 1994.

“Cuando Lisboa fue elegida para entrar en el Mercado Común Europeo se hizo un gran evento, mundial prácticamente, donde le conocimos a muchísima gente muy importante. Plácido Domingo, la Orquesta Sinfónica de Tokio, la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Nosotros fuimos en representación de Paraguay, tocamos con César Cataldo y dimos un concierto de casi dos horas con 20 temas totalmente en guaraní”, recordó Pettengill.

Lea más: Vocal Dos: hijos dilectos de Asunción

Añadió que la inclusión de este idioma fue una “nota muy llamativa”. “El público quería saber qué lo que era, en qué lo que estábamos cantando porque no era coreano, no era chino, no era hindú. Ahí le explicamos que era guaraní, que es nuestro idioma. Salió muy bien, tal es así que repetimos el concierto después de un par de días”, comentó.

“Fue una cosa icónica para nosotros”, acotó el cantante.

Repertorio

En cuanto al repertorio de esta noche, Pettengill anticipó que se escucharán los clásicos como “Así canta mi patria”, “Ka’aty”, “Ha mboriahu” y “Morena’imi”; junto a composiciones del Nuevo Cancionero como “Despertar”, “Viva”, “Soy de la Chacarita” y “Una antigua sangre”.

Ante la consulta de cuáles son los infaltables en el repertorio de Vocal Dos, Carlos Pettengill afirmó que así como para Los Chalchaleros es la “Zamba de mi esperanza”, para el dúo serían “Tetãgua sapukai” y “Ñemity”, a los que luego se sumaron “Despertar” y “Viva”.

Pettengill no descartó la posibilidad de reprisar el concierto de esta noche en otras ciudades del país, como Itauguá, de donde es originario el dúo; Ciudad del Este, Encarnación y Villarrica.

También afirmó que están con una propuesta para realizar nuevas grabaciones. “Tenemos todavía muchísimas cosas que grabar de música paraguaya, así que cuando se pueda hay que hacerlo”, expresó.

Finalmente invitó al público que adquirió sus entradas a ir con su tapabocas a disfrutar de este espectáculo, que será íntegramente grabado.