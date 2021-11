Daniel Ayala invita a un viaje por los sentimientos con su disco “Sugestión”

Con el jazz como columna vertebral, el pianista presentará seis temas propios y dos arreglos a piano solo más estándares de jazz, acompañado de un grupo conformado por David Rodríguez (saxo alto), Alejandro Cabrera (guitarra), Josías Montanía (bajo) y Sebastián Ramírez (batería).

“A la deriva”, “Sobrellevando”, “South Swingin”, “Lucha interna”, “Sugestión” y “Ethereal Beauty” son las composiciones propias de Daniel y que acompañan a un arreglo para piano solo sobre “Cholí”, de José Asunción Flores, y los estándares “500 Miles High”, de Chick Corea y “Voyage”, de Kenny Barron.

Todo esto es lo que presentará en este concierto con el que celebrará el lanzamiento de un disco que saldrá en formato físico y en plataformas digitales próximamente.

Daniel, quien empezó sus estudios de piano a los 5 años de edad con su madre, la profesora Elida Giménez, manifestó que como artista uno siempre tiene la necesidad de expresarse a través de lo que hace, “ya sea buscando la obra correcta como intérprete o en este caso componiendo su propia música”.

Asimismo, indicó que sus ganas de crear responden también a que “la escena musical nacional está sedienta de nuevas corrientes, nuevos estilos y nuevos compositores”.

Ayala se lanzó al mundo de la composición porque para él “componer e interpretar tu propia música te da la libertad y la satisfacción de expresar el sentimiento correcto con esa obra” porque “a veces es más difícil hacer eso con obras ajenas”.

El músico, quien egresó en 2020 de la Western Illinois University con el título de máster en Música, planteó también que si bien cada compositor tiene un proceso diferente de creación musical, para él “el reto más grande” es buscar un “balance” entre lo que quiere expresar y lo que piensa que le gustaría al público “que no siempre es lo mismo”, acotó.

Aunque casi siempre le gusta “definir de antemano el estilo de la obra que quiere escribir”, ya sea pensando en que sea triste, alegre, volátil, etérea, " en otros casos uno empieza con una determinada idea pero termina con algo completamente diferente”. Por su parte, su objetivo es “llevar al oyente a través de un viaje de sentimientos, ya sean tristeza, melancolía, alegría, etc.”

Dejar una huella musical

Ayala reflexionó también sobre lo que siente cuando lo que plasma en una obra se comparte con la gente. “La primera vez creo que es más preocupación que otra cosa”, explicó sobre sus pensamientos.

“Siempre existe esa voz interior que te hace dudar de la calidad de tu composición ¿Es lo suficientemente buena? ¿Será que la gente disfruta? ¿Será que los demás músicos piensan que es buena? Pero uno va aprendiendo qué sentimientos provocan en los demás y muchas veces se trata de ir probando diferentes opciones para ver qué funciona, especialmente cuando se toca con un grupo”, detalló.

Para él es sumamente “satisfactorio” poder presentar ante el público sus propias obras como también sus visiones sobre obras de otros compositores. “Expresarse a través de música propia creo que es lo más satisfactorio como artista, para bien o para mal uno está creando algo de la nada. Parece poca cosa pero un compositor es obviamente un creador que está dejando una huella en este mundo. Creo que eso no tiene precio”, subrayó.

Finalmente, afirmó que confía “plenamente” en la calidad del disco que va a lanzar y de los músicos que forman parte del trabajo.

“Dado el estilo musical del mismo no pretendo que sea un hit que suene en todas las radios y discotecas, pero puedo decir con orgullo que es algo auténtico que contribuye a la historia musical de este país. A pesar de que no me gusta crear fronteras en cuanto a música se refiere, la buena música es buena música venga de donde venga, pero es 100% nacional y de producción nacional, y espero que la gente disfrute de este material”, cerró.