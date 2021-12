Diana y Agustín Barboza presentan el álbum “El establo está de fiesta”

El disco, editado por la Fundación Agustín Barboza, contiene dos composiciones inéditas de Diana, una de ellas es la que le da el nombre al álbum.

Lea más: Diana y Agustín Barboza cantan a dúo

Con ritmo de polca, “El establo está de fiesta” invita al público a festejar la Nochebuena y la Navidad, mientras describe la escena del pesebre de Belén con el nacimiento del niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos.

La cantante también presenta una traducción al español de “Mi deseo de Navidad”, un tema del brasileño Otavo Babo Filho.

El tercer tema inédito es la polca “Canción de los Reyes magos”, con la que Diana apunta a aportar una nueva composición al repertorio del 6 de enero. “Se me ocurrió y me inspiré en la gratitud. Es muy importante, algunos no reciben regalos, pero hay que mantener la tradición viva”, expresó.

Añadió que tanto los Reyes Magos como Papá Noel “son simbolismos”. “Siempre existe un Papá Noel, siempre existe un Niño Dios, un Rey Mago que a lo largo de toda tu vida pueden ser ángeles terrenales que Dios o que la energía universal te ponen en tu camino para cumplir tus sueños”, expresó.

Recordando la frase “lloré porque no tenía zapatos hasta que vi a un niño sin pies”, Diana Barboza afirmó que “si vos no tenés un regalo en tus zapatos, lo mismo tenés que agradecer a Dios, porque igualmente estás recibiendo bendiciones”.

Obras de diversos compositores

Entre los 11 temas que componen este disco también se encuentran “Farolitos”, de Kike Santander; “De las montañas venimos”, de Bobby Capó; y “Felicidades en Noche Buena”, en la voz de Diana Barboza.

Por su parte, Agustín Barboza, homónimo del abuelo, grabó “Dos trocitos de madera”, de Maneco Galeano; y “La peregrinación”, de Ariel Ramírez y Félix Luna.

El álbum cuenta con arreglos y orquestación de Óscar Fadlala y Claudio Fernández. Fue grabado en MIX Estudio de Grabaciones y contó con la participación de reconocidos músicos como los arpistas Martín Portillo, Lito Delgado y Alcides Ovelar, la guitarrista Rosana Ovelar.

La presentación del disco se hará en el programa radial “Raíces culturales”, de la Fundación Agustín Barboza, que se emite hoy de 18:00 a 20:00 en la 95.1 FM Radio Nacional del Paraguay, y es retransmitido por Radio Tribuna de Nueva York.

Los interesados en adquirir el material pueden llamar al teléfono al (0991) 587-567.