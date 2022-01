Airbag: juego entre hermanos

En tiempos en los que muchos artistas optan por lanzar solamente sencillos, Airbag apostó a lanzar un álbum de 17 canciones que llegó a las plataformas en octubre.

“Es como ir un poco contra la corriente, pero es parte de lo que somos. Hacía cinco años que no editábamos un material así completo”, afirmó Guido Sardelli, el guitarrista y el menor de los tres hermanos que componen esta agrupación, que irrumpió en las radios en el año 2004 con canciones como “La partida de la gitana” y “Solo aquí”.

“Fue la manera que encontramos para poder decir todo lo que queríamos decir con canciones que se lleven bien y que entren en una sola obra”, expresó a su vez Patricio, vocalista y guitarrista de la banda. Añadió que la selección de canciones fue un proceso que se hizo “con mucho cariño, pensándolo bien y que todo suceda como planeamos desde el principio”.

Para Gastón, bajista y el mayor de los tres hermanos, el reto principal fue darle cierre a un álbum con tantas canciones, en el contexto de “un mundo de tanta incertidumbre y de una avalancha de información que no se sabe qué es verdad, qué no es verdad”.

“En medio de eso uno vive interpelado por la realidad y a veces te genera emociones encontradas de todo tipo”, añadió.

Guido detalló que el proceso de este álbum fue largo y se dio en distintas etapas. “Este álbum se fue haciendo en varias partes en estudios distintos, también después llegó la pandemia y grabamos cosas en pandemia también. Es como que tiene muchas vibras distintas y se ve en los temas, en lo que expresan las canciones. Tienen mucho que ver cómo fueron creadas, o dónde fueron grabadas”, indicó.

Distintos estilos

En las canciones de “Al parecer todo ha sido una trampa” se pueden encontrar distintos estilos como el hard rock, el pop rock, y algunos toques electrónicos.

También temas de rock clásico como “Volver a casa”, una colaboración con los Enanitos Verdes. “Estamos muy orgullosos de haberlo conseguido”, afirmó Guido y destacó que la agrupación es referente no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos.

“Ellos se coparon, les encantó el tema. Felipe grabó un solo, Cantero grabó las voces. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros”, añadió.

Del garage a la fama

Los inicios de Airbag se remontan al garage familiar en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. “Empieza como todo un juego, una curiosidad”, rememoró Guido, comentando que él y Pato habían entrado a la sala donde ensayaba la banda que Gastón tenía con sus amigos. “Ahí empezó a surgir todo, jugando, tocando temas de los Beatles o de Guns N’Roses”, detalló.

Después comenzaron a llegar las composiciones propias, el primer álbum y hoy ya llevan casi 18 años de carrera.

“Para mí lo normal es eso, es trabajar entre hermanos. Aún así me doy cuenta que nosotros tenemos una sinceridad, una honestidad brutal, que no sé si se puede tener con cualquier ser humano”, expresó Guido.

Pato también destacó lo especial de compartir este este camino con sus hermanos. “De alguna forma no solamente nos une la sangre, sino esta búsqueda personal por un camino con la banda juntos, creo que todo eso fortalece el vínculo entre hermanos”, indicó.

Gastón, a su vez, reafirmó que el camino de Airbag “está sellado por la confianza y la hermandad”. “Eso es algo que no tiene precio, y que no se puede conseguir muy fácilmente en otro tipo de relaciones”, añadió.

Reencuentro con Paraguay

Según recordó Guido, Paraguay fue uno de los primeros países que visitaron como Airbag fuera de Argentina. “Había sido un flash completo para nosotros salir de Argentina y que nos reciban en otro país. En mi cabeza de pibe de barrio de Don Torcuato no era posible eso y sentirte como en tu casa, eso no me lo olvido más”, expresó.

Por su parte, Pato anticipó que el Asunciónico “va a ser una fiesta”. “Un reencuentro con toda nuestra gente de Paraguay que ya por la pandemia se nos está haciendo un poquito larga la visita. Creo que va a ser como un encuentro explosivo, ya falta cada vez menos y no tengo dudas que va a ser una fiesta eterna”, añadió.

Gastón también expresó su alegría y su ansiedad por el reencuentro con el público de Paraguay, en el marco de este festival en una fecha en la que también estarán Miley Cyrus, Fito Páez, LP, Jane’s Addiction y Nicki Nicole. “Estamos con muchas ganas de que llegue la fecha para estar en Asunciónico, poder desplegar nuestro concierto, hacer un repaso por las canciones nuevas y las canciones de los discos anteriores. Hacer un concierto que nos reencuentre con nuestro público, que hacía bastante que no los visitábamos”, concluyó.

El festival se llevará a cabo en el Espacio Idesa. Las entradas están disponibles en www.allaccess.com.py.