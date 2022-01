Paulo Jr. de Sepultura: “El arte ayudó a la gente a atravesar tiempos difíciles”

Cuando no se podía hacer mucho, en esos momentos del encierro más duro, los integrantes de Sepultura decidieron conectarse con el mundo exterior a través de su canal de YouTube. Cual periodistas o “YouTubers” empezaron a publicar videos conversando e incluso tocando con colegas que estaban en diferentes puntos del globo.

De varias de estas versiones nació “SepulQuarta”, algo “impensado” para ellos, al decir de Paulo Xisto Pinto, Jr., conocido como Paulo Jr., el bajista de la banda y el miembro original más longevo desde su fundación con los hermanos Max e Igor Cavalera, quienes dejaron el grupo. Actualmente la banda se completa con el guitarrista Andreas Kisser, el vocalista Derrick Green y el baterista Eloy Casagrande.

Desafiando a la distancia

En esta serie de videos ellos invitaron a músicos reconocidos de todo el mundo para no solo discutir temas importantes sino también interpretar una canción del masivo catálogo de Sepultura junto a ellos.

Este trabajo vino después de “Quadra” (2020), un disco que no pudieron salir a defenderlo por culpa del confinamiento. “No tuvimos la chance de presentarlo. Estábamos ensayando y dos días antes de viajar tuvimos que dejar todo”, rememoró Paulo sobre esos difíciles días.

Pero más animado, expresó que jamás pensaron en “parar”, es por eso que iniciaron la serie que decidieron nombrar “SepulQuarta” sin saber que terminaría en un disco. “La idea era mantenernos ocupados y en contacto con los fans, con los amigos, la familia”, señaló.

El día a día virtual y las ideas que fueron naciendo definitivamente “marcaron” el tiempo de cuarentena de la banda. “Fue especial porque tuvimos la oportunidad de tocar con diferentes personas, algunos de ellos muy buenos amigos y con quienes pudimos compartir en escena, como también con otros que no conocía y que gracias a esto conocí. Fue una gran experiencia aunque hayamos estado lejos unos de los otros”, afirmó el bajista de Sepultura.

“La idea no fue realmente tener un álbum, pero empezamos a escuchar las versiones y quedaron mejor de lo que pensábamos, así que le dimos el toque profesional para que suene mejor”, explicó.

Esta vez, para ellos la idea principal fue “pasarla bien y divertirse” para no sentir ninguna presión buscando la “perfección”. “Hicimos algunos cambios en los arreglos, sobre todo para que los invitados puedan agregar ya sea un solo de guitarra o batería. Pero para nosotros lo importante era que ellos se sintieran cómodos. Esto no fue solo sobre la banda sino sobre hacer que todos se sientan bien”, contó.

Así, desde la seguridad de sus hogares, estrellas internacionales como Scott Ian, Danko Jones, Devin Townsend, Matt Heafy y muchos más, grabaron una pista de Sepultura junto con la banda, que fueron mezcladas y masterizadas por Conrado Ruther para su lanzamiento en CD, LP y todas las plataformas digitales.

La evolución

En tiempos en los que todo cambia y pasa muy rápido, Paulo reflexiona que si bien hay cosas que extraña del pasado, también sabe apreciar todo lo bueno del presente, sobre todo la tecnología. Por ende intenta hacer un balance entre sus antiguas costumbres y las nuevas formas de hacer las cosas, no solo en el campo musical.

Por un lado, afirma que le gusta que “el vinilo haya vuelto con tanta fuerza”. Además, afirmó que lo que “más” extraña “es escribir cartas y enviar postales”. “Ya no hacemos eso, todo es con el teléfono, un click, tomar una foto y ponerla en las redes sociales. Extraño porque solía escribir postales de las ciudades a las que iba y las enviaba a mi familia, a mis padres y hermanos de forma individual. Antes tomaba como un mes para que una carta llegue a Europa y otro mes para que vuelva, hoy es en un segundo. Era más emocionante, hoy es muy fácil”, expresó entre risas.

Pero para lo musical sí confirmó que la cantidad de facilidades y herramientas que otorga la tecnología es innegable, por lo que intentan sacar de ello todo el partido posible.

“Obviamente antes no teníamos lo que tenemos hoy. Hasta tener un instrumento era difícil, tenías que importar o traerlo al país era muy caro. Solo alguien en una buena posición social podría costearlo. Hoy hay demasiadas opciones, demasiadas cosas, demasiado de todo”, mencionó.

Por otro lado, afirmó que “la tecnología realmente nos ayudó durante el tiempo de cuarentena desde el hecho de poder comunicarnos. Además el arte ayudó a la gente a atravesar tiempos difíciles. Si no era por la música o el cine todo hubiera sido muy duro. Creo que la tecnología nos ayudó a sobrevivir y que todo sea más fácil”, observó el artista.

La salud del metal

“El metal en el mundo está muy fuerte, hay muchos artistas y bandas nuevas que con la tecnología de hoy en día tienen mejores condiciones para mostrar su música. Veo muchas bandas que comienzan y en pocos años ya tienen un tour; eso para nosotros era muy difícil al comienzo así que deben aprovechar”, planteó.

Al respecto de Sudamérica subrayó que nuestro continente “es una región muy heavy metal; las bandas quieren volver siempre, creo que es porque es una de las audiencias más fuertes en el mundo, de seguro, y podés ver eso en todos los festivales”, refirió.

Acerca de su carrera confirmó estar agradecido porque, a pesar de las dificultades, desde el primer día tuvo el apoyo de su familia cuando era solo un adolescente. “Nos dieron siempre su apoyo, todos nuestros padres. Si no tuviéramos su apoyo nunca lo hubiéramos logrado. Nuestras familias están involucradas y siempre estuvieron muy orgullosos de lo que logramos. Sin ellos no hubiéramos conseguido nada ni llegado a ningún lugar”, resaltó.

En ese sentido confirmó que su mamá es su fanática número uno y recordó una anécdota graciosa. “Ella es muy devota de San Judas Tadeo y cada 28 del mes va a la iglesia, pero un día se pone la remera de su EP “Bestial Devastation” (tiene un gran demonio rojo acechando a una iglesia) y le digo que se cambie. Me dijo: ¡no me hables así, soy tu madre! Le digo: bueno, hacé lo que quieras pero no está bien. Pero fue solo un gracioso momento. Ella tiene toda la colección de remeras de Sepultura”, destacó.

Finalmente, recordó que cuando vinieron a Paraguay por primera vez en 2006 y luego en 2012 fueron momentos “únicos” y que le generó “sorpresa” al ver a tantos fanáticos de Sepultura en nuestro país. En ambas ocasiones actuaron en el polideportivo del Sol de América ante miles de fanáticos. En 2015 tocaron en Ciudad del Este. “Ojalá podamos volver en algún momento a Paraguay”, cerró.