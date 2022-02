Slash: Un guitarrista centrado en el hoy

Muy risueño, amable, con su emblemático sombrero, lentes de sol y cadenas, es como Slash se presentó en conferencia de prensa virtual para conversar con periodistas de medios de Europa, Latinoamérica y Norteamérica, sobre su nuevo trabajo discográfico del cual ya salieron los singles “The River is Rising”, “Fill My World” y “Call Off The Dogs”.

“4″ es el quinto álbum en solitario de Slash y el cuarto con su banda que incluye a Myles Kennedy (voz), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo y voz) y Frank Sidoris (guitarra y voz).

Para “4″, disco que para la banda vendrá luego de “Apocalyptic Love”, “World on Fire” y “Living The Dream”, tanto Slash como su grupo viajaron a Nashville para grabar en el histórico RCA Studio A con el productor Dave Cobb.

“Hay dos o tres canciones en el disco que fueron escritas durante la pandemia; todo lo demás fue escrito antes. ‘The River is Rising’ fue una de las últimas canciones que escribí antes de que empezáramos la preproducción, y debido a que era tan fresca y tenía cierto ritmo y energía, fue lo primero que realmente atacamos”, contó sobre el primer sencillo lanzado que habla de cómo se puede lavar el cerebro o adoctrinar a los humanos con algún tipo de idea peligrosa.

Slash, ganador del premio Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, habló también sobre el sencillo más reciente “Call Off The Dogs”, una canción que “fue escrita prácticamente sobre la marcha y con el espíritu de la energía de todo el álbum. No puedes pensar demasiado en algo como esta canción porque mata el espíritu. Cuando entramos a la preproducción, ‘Call Off The Dogs’ surgió con bastante rapidez: solo hay que improvisar y eso es todo. Y probablemente fue lo último que grabamos en el estudio”, rememoró.

Viviendo el hoy

Al ser consultado sobre la longevidad de la banda y si al empezar se hubiera imaginado hasta dónde llegarían, respondió que es una persona que se centra “mucho en el presente”.

“Nunca miro muy atrás en el pasado, definitivamente no pienso tanto en el futuro, así que cuando recién empezamos con Myles solo pensábamos en el primer disco, y al salir de gira empezamos a escribir las canciones del segundo, y solo sucedió como una bola de nieve, nunca pensé mucho en el futuro en aquel entonces”.

“Llegamos a hoy y estamos juntos hace 12 años y se viene el cuarto disco. Estoy shockeado, así que no, ni podía imaginarme que íbamos a durar tanto”, añadió entre risas.

Asimismo, reflexionó en cómo la química y su relación con la banda fue evolucionando con el paso de los años ya que fueron creciendo juntos tanto como artistas y como personas. “La química entre nosotros definitivamente fue evolucionando a tal punto de llegar a ser una entidad. No puedo especificar qué ha cambiado, pero porque venimos trabajando juntos hace tanto tiempo. Empiezas a conocer realmente a las otras personas en lo que hacen, qué les gusta, cómo trabajan. Sucede naturalmente”, profundizó.

Al respecto del periodo que pasó encerrado por la pandemia, explicó que lo que más desarrolló fue la paciencia. “Eso es algo que tenía muy poco y por la situació me vi forzado a desarrollarla”, dijo.

Asimismo, compartió sus ansias en vista a la gira que comenzará este 8 de febrero en Portland, Oregon, y llegará a 28 ciudades incluidas Los Ángeles, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston y más, antes de finalizar el 26 de marzo en Orlando.

Al decir del artista el nuevo álbum “hace historia” al convertirse en el primero que se lanza en el nuevo sello Gibson Records, con sede en Nashville, la ciudad natal de la destacada marca estadounidense de instrumentos, a la luz de la asociación de 30 años entre Gibson y Slash.

Un incansable creador

Slash está considerado uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos y uno de los rostros más reconocibles de la cultura pop en todo el mundo. La revista Time lo situó en el segundo puesto (Jimi Hendrix fue el número 1) en su lista “Los 10 mejores guitarristas eléctricos”.

El músico creó sonidos característicos como el riff de guitarra de los hits de Guns N’ Roses “Sweet Child o’ Mine” y “Welcome To The Jungle”.

Tras dejar la banda, alcanzó el éxito de la crítica con Slash’s Snakepit y el éxito mundial con el supergrupo Velvet Revolver antes de emprender su propia carrera solista. Después de aterrizar en la cima de las listas con su primer álbum Slash (2010), que contó con la participación de Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy y más, formó su actual banda.