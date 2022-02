ODIØ anticipa su nuevo disco “Calaveras y Serpientes”

La banda, conformada en 2015 por Daniel Thiede (voz), Tihago Velazco (Guitarra), Tobías Andrada (bajo) y Facundo Zelaya (batería), anticipó que el disco se compone de un lado A y un lado B y que saldrá en formato digital y físico. En total presentarán diez canciones originales.

Cabe resaltar que los nuevos sencillos salieron acompañados de videoclips dirigidos por Guillermo González.

El nuevo material fue grabado en Asunción entre diciembre de 2021 y enero del presente año. Fue mezclado en The Beach Home Studio por Ale Cantero, mientras que la masterización se realizó en Buenos Aires, Argentina, por Diego Boquete en DMB Estudio.

Estos trabajos anteceden a los anteriores EP “Ceremonia de ascenso” (2015) y “No todas las almas van al cielo” (2016) y el LP “Donde otros pierden eternamente” (2017).

El grupo ya tuvo la oportunidad de tocar en varios países sudamericanos, recorriendo así en un primer tour en el año 2017 países como Argentina, Colombia y Ecuador, donde presentaron su primer álbum de larga duración.

Llegaron así a escenarios masivos como el Mosh Tour en Paraguay (2017), Ibagué Ciudad Rock en Colombia (2017) y Taragüi Rock Fest en Argentina (2018).

En sus diversas actuaciones tuvieron la oportunidad de actuar con reconocidas bandas del género como las estadounidenses Suicide Silence y The Black Dahlia Murder, la brasileña Krisiun, la holandesa Pendejo, y las argentinas Carajo, No Guerra y Against. En nuestro país compartieron escena con The Profane, Nhandei Zha, The Force, entre otros.