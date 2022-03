Asunciónico 2022: en marcha el festival

Tres años después de su última edición, tras una pausa de dos años a causa de la pandemia de covid-19, el festival Asunciónico, actualmente el evento musical de mayor envergadura en Paraguay, regresó hoy con un evento de dos días que incluye un cartel con figuras como Doja Cat, Miley Cyrus, Foo Fighters o Machine Gun Kelly, además de artistas de renombre del plano local y regional.

Alrededor de las 15:30 de este martes se abrieron los portones del Espacio Idesa de Asunción, para permitir al público ingresar a la sede de la nueva edición del festival.

Dalí, Ciudad Mansa y Funk’Chula abrieron el festival

Puntualmente a las 16:00 arrancó el festival con la actuación de la banda nacional Ciudad Mansa.

Con temas propios como Esto es todo, 5.50 (con Miki Napout como invitado), o Las líneas con Afi Ferreiro, el grupo puso buena música para las primeras personas que iban llegando de a poco.

Con Seba Elizeche en la voz, y con Diego Serafini, Stefi Campuzano, Matías Cipolla y Renato Cáceres, este grupo representa una de las nuevas y más frescas propuestas del pop rock local. Sin duda una gran banda a tener en cuenta.

Para coronar el desfile de invitados cerraron su show con la voz de Belén Pinto, destacada vocalista de la música nacional.

Al término de esta propuesta, automáticamente en el escenario Flow Music subió la poderosa agrupación pop nacional Dalí.

La banda integrada por Sol Pérez, Gelkin Villanueva y André Pinheiro se presentó sumando a Guille Gayo, Karim Manzur, Juanpa Giménez, tres coristas y dos bailarinas, cerrando un colorido y efectista cuadro muy buen cuidado.

Tras temas como Puentes y Vida presentaron a la guitarrista paraguaya Loida Liuzzi, quien se sumó para Soy, entregando un cuadro de mucha energía.

La banda sonó ajustada e impecable, demostrando todo el esfuerzo para presentar una puesta en escena especial.

Al mismo tiempo, tocaba en el escenario Samsung la tercera banda nacional de apertura: Funk’Chula, que desató un funk intenso y groovero.

Integrada por Juanda Navarro, Pablo Ritter y David Correa, el grupo hizo también temas propios como Hotel Boston, ASU o No sugar.

Los Ollies, revelación indie

A las 17:00 llegó el turno de otra revelación: el arrojo y el desparpajo juvenil de Los Ollies, una banda que mezcla géneros como el indie rock, el pop con matices de shoegaze y dream pop.

Temas propios y contagiantes como No sé qué decirte, Vení a casa, No me digas que no te vas a quedar y el recién estrenado Deslizándome hicieron cantar a un público visiblemente emocionado por verlos.

Con el agregado del arpa paraguaya de manos de Ezequiel Takebe, Los Ollies: Mati, Joselo, Sol y Gutty tienen un impacto en una generación que disfruta de la amistad y el arte y vive con las preocupaciones de propias de la juventud, pero haciendo de la música su vía de escape.

El resto del programa de hoy

El grupo paraguayo Milk Shake tiene programado iniciar su presentación a las 18:00.

La primera presentación internacional del día se dará a también las 18:00 con la banda argentina Las Ligas Menores, seguido por los paraguayos El Culto Casero, a la misma hora en otro escenario.

A las 18:45 y 19:00, respectivamente, dos bandas nacionales volverán a este festival luego de haber participado en ediciones anteriores: Kita Pena que contará con la asistencia de la Orquesta H2O y el Arpa de Agua; y Villagrán Bolaños.

A las 19:30 se presentará la banda brasileña Jota Quest, seguida a las 20:15 por la propuesta indie argentina Él Mató a un Policía Motorizado.

El turno del cantante estadounidense Machine Gun Kelly llegará a las 20:30, mientras que el hip hop de Doja Cat empezará a sonar en otro escenario a las 21:30.

La música latina será representada a las 21:45 con la propuesta del cantante y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña Justin Quiles.

A las 22:30 actuará la mítica banda de rock estaodunidense Foo Fighters, liderada por el ex Nirvana Dave Grohl.

A 00:30 subirá a escena Los Ángeles de Charly, la agrupación más importante y representativa de la cumbia romántica en Latinoamérica. En el mismo horario, en otro escenario, comenzará la Fiesta Bresh, para bailar hasta las 02:00.

Miley Cyrus, mañana

El miércoles se celebrará la segunda fecha del festival con la cantante estadounidense Miley Cyrus como principal nombre, acompañada de Jhay Cortez, Nicki Nicole, Airbag, Ripe Banana Skins, Super Turbo Diesel, Purahéi Soul, La Vela Puerca, LP, Dani Rodríguez, Kuña Street, La Nuestra, Mauricio & Las Cigarras, La de Roberto, Nestor Ló y los Caminantes y Bolivia Tropical.

Seguridad en el festival

Luego del sangriento incidente ocurrido en el festival Ja’umína en la ciudad de San Bernardino –evento organizado por la misma firma detrás de Asunciónico, G5Pro–, donde dos personas fueron asesinadas por un atacante armado, la seguridad ha sido uno de los aspectos más hablados del evento que tiene lugar hoy en el Espacio Idesa.

Adrian Waysburt, coordinador de seguridad de Asunciónico, comentó a ABC Cardinal que en la entrada al evento se instaló un sistema de control con tres “filtros”: primero un cateo de personas a cargo de personal de la Policía Nacional, un segundo control por guardias privados con detectores de metales, y un último filtro de escaneo de pulseras para la entrada al predio del festival.

Waysburt informó que hay ocho ambulancias desplegadas para asistir al público en caso de emergencia, cinco de ellas “de alta complejidad” con capacidad de proveer cuidados intensivos.

Señaló además que hay 16 salidas de emergencia señalizadas en el predio.