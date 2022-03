A-ha despliega su pop rock en el SND Arena

La gira que los trajo es la celebración del álbum debut de la banda: “Hunting High and Low”, lanzado en 1985 y que significara para el grupo su pase al éxito mundial.

En dicho marco sonaron, en su mayoría, canciones de este disco. Así, 15 minutos después de las 21:00 el trío irrumpió en escena con “Train of Tought” y la gente estalló en gritos y aplausos.

Con un sonido potente y ajustado, siguieron con temas como “The Blue Sky”, “And You Tell Me”, “Love Is Reason”, “Living a Boy’s Adventure Tale” y el tema que da nombre al disco, con el público como gran coro.

“¡Mba’eichapa!” exclamó en su primer saludo Magne Furuholmen, tecladista y una de las voces de A-ha. El público rugió y él agradeció por el cálido recibimiento.

Más adelante en el repertorio no faltó su gran hit “Take On Me” para dejar sin aliento a la gente que coreó la canción con sobrada energía, entre otros temas.

El show que también tuvo sello nacional, pues antes del grupo noruego hubo rock con Deliverans, que ofreció un concierto a la altura del evento, entregando sus temas como “Alabaré”, “La cumbre”, “Serpiente cascabel”, entre otros, siendo muy aclamados por el público.