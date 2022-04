Premios Grammy: todos los detalles de la gran fiesta de la música

El comediante sudafricano Trevor Noah será el presentador de esta ceremonia, que se llevará a cabo en el estadio MGM Grand Garden Arena.

Lea más: Jon Batiste lidera unos Grammy que enfrentarán a Kanye West y Taylor Swift

El músico de jazz Jon Batiste lidera con 11 la lista de nominaciones, con su álbum “We are”. Por detrás, con ocho nominaciones están Justin Bieber, H.E.R, y Doja Cat, quienes también competirán por el premio al Álbum del año con sus trabajos “Justice” (Triple Chucks Deluxe), “Back of my mind” y “Planet Her”, respectivamente.

Las jóvenes estrellas del pop Billie Eilish y Olivia Rodrigo, en tanto, cuentan con siete nominaciones. Ambas también integran la lista de artistas que presentarán números musicales a lo largo de la ceremonia.

La gala de esta noche contará igualmente con las actuaciones del colombiano J. Balvin junto a la argentina María Becerra; del grupo de k-pop BTS, Lady Gaga, John Legend, Brothers Osborne y Brandi Carlile.

El listado de actuaciones incluye además a Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X junto a Jack Harlow, Maverick City Music, Nas, Aimée Nuviola, Silk Sonic, Ben Platt, Chris Stapleton, Billy Strings, Carrie Underwood y Rachel Zegler.

Tributo a Taylor Hawkins

Inicialmente se había anunciado que el grupo de rock Foo Fighters, que cuenta con tres nominaciones, también actuaría en la gala de esta noche, pero su presentación fue suspendida a raíz del sorpresivo fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins, el pasado 25 de marzo en Colombia. No obstante, habrá un momento de homenaje al músico.

Entre los que anunciarán a los nominados y ganadores de las diferentes categorías se encuentran Dua Lipa, Lenny Kravitz, Jared Leto, Avril Lavigne, Questlove y Joni Mitchell. Esta última recibió el viernes un homenaje en la gala MusicCares “Persona del año”.

Presencia latina en los Grammy

Entre los latinos que aspiran, en esta edición, a quedarse con el gramófono dorado están los colombianos Camilo, Karol G, Juanes, J. Balvin; el guatemalteco Ricardo Arjona, el puertorriqueño Bad Bunny, la argentina Nathy Peluso, los españoles C. Tangana y Pablo Alborán, y la chilena Mon Laferte.

Esta última presentará un número musical en la Première, la ceremonia previa que se realizará a las 15:30 (hora de Paraguay) y que será transmitida en el canal de YouTube de la Academia de la Grabación (Recording Academy) y en live.grammy.com.

Según anunció la organización de los premios, durante la gala habrá un momento dedicado a crear conciencia sobre la situación de Ucrania, en alianza con Global Citizen.

La transmisión de la Alfombra Roja se podrá ver en el canal E! desde las 16:00 y la transmisión en TNT será desde las 19:00. Igualmente se podrá seguir el minuto a minuto en ABC Digital, tanto en las redes como en la web.