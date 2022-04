Festival marca el reencuentro con los diversos sonidos del arpa paraguaya

Habitualmente el Festival Mundial del Arpa congrega en Asunción a intérpretes de los distintos estilos de arpa existentes en el mundo: llanera, celta, clásica y, por supuesto, el arpa paraguaya. Esta 14° edición del festival, que esta noche celebrará su última jornada desde las 20:30, reúne solamente a artistas locales que, en la noche del viernes, demostraron la gran variedad de posibilidades que les da este instrumento símbolo del Paraguay.

Prueba de ello fue la propuesta de Gabriel Sasanuma Septeto, que abrió la jornada con un sonido fresco y que añade al sonido del arpa paraguaya diferentes efectos electrónicos. La agrupación estuvo conformada por Adriana Ayala (voz), Julia Peroni (voz y shruti box), Kike Covalente (bajo eléctrico), Leonardo Insfrán (batería), Heidi Castro (acordeón) y Gustavo Díaz (clarinete).

“Lo que toqué es parte de lo que soy”, expresó Sasanuma, quien presentó obras propias como “Hiel” y “Arcana Telaraña” con un potente sonido y mucho carácter, que por momentos coqueteaban con el rock y el metal.

Todo lo contrario al sonido más etéreo que propuso en escena Miguel Ramírez, acompañado por Eduardo Colina en el teclado y Edgar Santander en el oboe, interpretando su composición “Paz”. “Es una melodía que interpreto practicando la gratitud”, afirmó el músico.

Con la adición del guitarrista Orlando Martínez, Ramírez también presentó el “Vals de los pequeños artistas”, con un inspirador mensaje para todos los niños que están iniciando su camino en el arte; y “Guarania para siempre”, una sentida composición inspirada en su padre. El músico también aprovechó la noche para estrenar “Luna de Calderilla”, un tema que surgió inspirado en un reciente viaje a una localidad cercana a Salta, Argentina.

El toque más pop de la noche llegó de la mano de Ezequiel Takebe, quien abrió su presentación con “Top of the world”, de Carpenters. Acompañado por Gabriel Martins en guitarra, Ramón González en la batería y Diego Colmán en el bajo, el joven arpista conquistó los aplausos del público con temas como “Chijo no hoshi” y una selección de temas latinos como “La múcura”, “Se va el caimán”, entre otros. El bis llegó con un enérgico “Tren lechero”, que fue ovacionado de pie por los presentes.

Los últimos números estuvieron dedicados a propuestas más folclóricas, con la polca paraguaya como bandera. Desde el departamento de Cordillera llegaron Diego Ortiz y el Grupo La Selección, con temas como “Por culpa de una esquelita”, “Rohejata che morena” y “Altos ko hina che valle”. Ortiz también presentó “Mitã'i”, una polca de composición propia; y la tradicional “Llegada”, que fue muy aplaudida por el público.

El conjunto integrado además por Leonardo Díaz (bajo), Wigberto Rotela (teclado y voz), José Manuel Duarte (batería), Ulises Servín Echeverría (acordeón) y Justo Pastor Acosta (guitarra y voz), respondió al pedido de bis del público con la polca “Cordillerano ko che”.

Desde la ciudad de Itá, Ignacio Gaona y los Nuevos Caballeros del Campo fueron los encargados de cerrar la segunda gala; en la que al inicio se rindió un homenaje a los arpistas fallecidos entre el 2020 y 2021. Y si bien en esta edición ya no está Tito Acuña para presentar su Arpa Jeroky, don Justino Gaona con su contrabajo presentó lo que podríamos denominar “Bajo chancho jeroky”, girando su instrumento y subiéndose a él como si se trataba de un caballo.

Con su arpa, Ignacio Gaona marcó fuertemente el ritmo de la polca jahe’o en temas como “Sa’imiekena nde japu”, “Dentro de 8 ajujeyta”, entre otras canciones, que trajeron al escenario del teatro “Agustín Barrios” el auténtico sonido de tierra adentro.

Última día del festival

Hoy se celebrará la tercera y última jornada del 14° Festival Mundial del Arpa, que empezará a las 16:00 con un taller a cargo de Martín Portillo González. “Técnicas para la interpretación del arpa paraguaya” es la temática del encuentro que se llevará a cabo en la sala Branislava Susnik del Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo).

Desde las 20:30, en el teatro estarán en escena la Orquesta H2O Sonidos del Agua, el conjunto Arpa Joven de Arpa Róga, y Matías Rojas. También actuarán Mauricio Villasanti y su conjunto, Nicolás Caballero con el pianista Giovanni Primerano, y Marcelo Ojeda junto al dúo López-Silva. El acceso es libre y gratuito.