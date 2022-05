Nat Mendoza canta a las mujeres mágicas

La cantante y compositora ya había presentado anteriormente sencillos como “Tamora’e”, “Los hermanos” y “Somos”, esta última como parte del proyecto Jeporeka de Berta Rojas. Ahora, con “Mágica kuña” comienza un camino que la llevará a su primer disco.

En esta canción ella sigue transitando por el folklore paraguayo pero “con una fusión de sonidos modernos y nuevos”, según contó. Además, con la letra mira a la mujer actual “reconociendo su magia”.

Nat le canta “a la madre, a la amiga, a la compañera, a esa mujer que demuestra su fuerza y valentía día a día” entre el español y el guaraní. Así, invita “a amar y a soñar por un mundo más justo para todas las mujeres”.

Ella habla de estos temas por esa necesidad que tiene de expresarse a través de la música, “por la misma razón es que canto sobre los temas que canto, además de sentir que tengo la responsabilidad como artista y autora de dejar algo que contribuya con el mundo en que vivimos, por eso hablo de la magia, la libertad, el amor, la paz y la justicia”, señaló.

Para ella no hay un proceso específico, ya que ese plasmar sus sentimientos es algo que viene en cualquier momento. Mendoza explica que eso es como un rato de magia, además de ser “un proceso sanador y terapéutico”.

“Cuando llega ese momento solo puedo sentarme en el piano, o con el contrabajo, y cantar y escribir. A veces sucede todo en unas pocas horas, o hay canciones que me llevan meses terminarlas”, y todo eso sin pensar en la edición y el proceso de la maqueta y grabación.

En el mundo de inspiraciones tanto para esta canción como para su música misma, Nat reconoce admirar el trabajo de artistas como Lizza Bogado, Mercedes Sosa o Aca Seca Trío, entre otros. “De hecho, en la última edición de Jeporeka estuve absorbiendo mucha información valiosa de grandes maestras y maestros de la región, lo cual siento me condujo de alguna manera hasta donde estoy ahora y eso se ve plasmado un poco en “Mágica kuña”, reconoció.

Trabajo colectivo

Esta canción, letra y música de Mendoza, fue producida musicalmente por el destacado músico ypacaraiense Juan Vera Esquivel y además grabada, mezclada y masterizada en su estudio Sunu Music Py.

“Siento que no me pudo haber tocado mejor productor musical”, aseguró la artista sobre el “lindo” proceso de trabajo con Juan, a quien lo destacó no solo por “ser un músico increíble con un currículum magnífico”, sino por ser “una buenísima persona”. “El respeto y admiración mutua fue clave para lograr un resultado tan cuidado y con tanto cariño como fue esta canción. Y eso sin duda, hará que todo el disco suene también increíble”, adelantó.

Pero además del trabajo con Vera Esquivel, quien grabó sintetizadores, para este tema ella contó con la producción artística del gestor cultural, también de Ypacaraí, Sahori Ayala. Trabajaron en la canción Andrés Román (bajo), Guille Villalba (guitarra) y Adrián Becker (percusión). Como asistente de producción colaboró Silvia Estigarribia Canese.

Asimismo, lanzó el tema con un videoclip dirigido por Néstor Amarilla. Nat estuvo acompañada por una producción integrada por Valeri Ramos, Delci Enciso, Claudia Gamarra y Nidia Ruiz Díaz.

Finalmente, adelantó que a lo largo del año saldrán más sencillos para culminar con el álbum en noviembre. “En el disco se van a encontrar con muchas sorpresas sonoras, porque si bien la raíz folklórica estará muy presente, también vamos a jugar con otros géneros latinoamericanos como la bachata o la cumbia colombiana”, manifestó la cantante quien espera poder tocar para la gente todo el año.