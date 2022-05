Berta Rojas anuncia que apareció su guitarra “La Rojita”

“La pesadilla se acabó”, señaló Berta Rojas a través de su cuenta de Instagram, comentando que anoche cuando finalizó la presentación de su nuevo álbum “Legado”, recibió la noticia de que su guitarra robada fue recuperada por la Sociedad de Guitarra de Cleveland.

“Por las fotos, parece que La Rojita está en las mismas condiciones que estaba cuando fue robada. La bandera paraguaya aún está atada, firme y orgullosa”, añadió la artista y detalló el proceso de recuperación del instrumento construido por el luthier Michael O’Leary en el año 2008.

“Alguien había comprado la guitarra para obsequiarla a un ser querido. Al buscar los detalles del instrumento descubrió que la guitarra había sido robada y leyó las noticias que reportaban la historia del instrumento y que el mismo me pertenecía”, detalló Rojas.

Agregó que esta persona los contactó por redes sociales con un perfil falso buscando preservar su identidad. Y ayer, en Cleveland, la Sociedad de Guitarra Clásica de Cleveland recuperó la guitarra. “La Rojita estará pronto en camino a casa”, añadió la artista, que prevé presentarse en Asunción el próximo 28 de julio y el 5 de agosto en Encarnación.

“No tengo manera de expresar la emoción que me genera saber que La Rojita no quiso estar ausente en el lanzamiento del álbum que grabó y que está retornando a mí pronto para reanudar nuestras aventuras juntas”, afirmó la guitarrista.

Añadió que hasta que no la vea y no la sienta, no sabrá exactamente la condición en que se encuentra, pero “por las fotos me dan la impresión de que ella es fuerte, resistente y está lista”.

La guitarra agradeció a todos por “el inmenso amor y la solidaridad”. “Ustedes me hacen sentir profundamente que las historias musicales que estamos escribiendo son parte de ustedes. Por el espacio que nos hacen en sus corazones, muchas gracias”, acotó.