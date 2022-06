Julieta Venegas: “Soy de una generación en la que para mi papá era un shock que yo quisiera hacer música”

Julieta Venegas vino por primera vez a Paraguay en 2005, pero 2007 fue el último año en que la cantante y compositora mexicana volvió a nuestro país, en el marco de un festival en el que compartió con otros artistas.

Esta vez, 15 años después, para ella será “muy especial” porque “es una locura” que haya pasado tanto tiempo. Además, después de la pandemia, para ella “es algo bonito volver al encuentro, a cantar con la gente”, expresó en una entrevista exclusiva para ABC Color.

En esta ocasión Julieta viene con energías renovadas y sus primeras nuevas canciones, “Mismo amor” y “Caminar sola”, de lo que será su próximo álbum de estudio, un trabajo que saldrá luego de “La enamorada” (2019), que fue la banda sonora del unipersonal homónimo que estrenó en Buenos Aires.

Un nuevo capítulo en su vida

La multiinstrumentista y una de las músicas latinas más reconocidas a nivel mundial, contó que el nuevo disco fue producido por un “gran artista” chileno llamado Alex Anwandter.

Explicó que si bien en todo este tiempo luego de la obra y durante la pandemia nunca dejó de componer pero “no tenía muchas ganas como de hacer un disco, porque eso está conectado con muchas cosas que no tenía ganas de hacer, más que nada porque venía desde hace muchos años haciendo este ciclo de grabar, lanzar el disco, salir de gira, regresar, y empezar otra vez todo de nuevo, así como una maquinita, entonces quise detenerme y pensar bien hacia dónde quería ir”, explicó.

Venegas confirmó que, como a muchos, la pandemia la detuvo completamente, pero que ese tiempo le dio un espacio para “componer sin pensar”. “Empecé a escribir sin tener un objetivo, simplemente por el placer de sentarme a escribir y no volverme loca con todo lo que estaba pasando”, dijo.

“Sin darme cuenta de repente tenía un montón de canciones y ahí empecé a platicar con Alex”, contó sobre el proceso, pero además detalló que el productor la puso “a trabajar, estudiar y reescribir mucho”, algo que le gustó porque supuso un desafío.

Por otro lado, aseguró que le gusta ir sacando las canciones “poco a poco” ya que eso le da la posibilidad de “contar la historia del disco”. “No tengo prisa, ¿sabes? más aún después de la pandemia, tengo menos prisa todavía. Realmente ¿cuál es la prisa? Hay que hacer las cosas con placer y con calma”, subrayó.

El papel de las mujeres

“Me quiero quedar aquí bailando pero no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí”, es lo que afirma en “Caminar sola”, uno de los nuevos sencillos que lanzó precisamente este mes.

Venegas reflexionó que esta canción nació de la posibilidad que tienen las mujeres de levantar la voz, “ahora mucho más que antes”. “Antes había muchas cosas que teníamos asumidas sobre cómo se supone que somos las mujeres”, consideró, además de recordar que en su país le inspiró mucho el movimiento feminista.

“Y mira que en México el feminismo no se comprende, o sea, se toma como una afrenta el hecho de que las mujeres estamos enojadas, y realmente eso a mí me enoja. Creo que es algo muy latino no comprender si la mujer está furiosa, molesta, incómoda. Lo que pasa con las mujeres en Latinoamérica es que es más comprensible si es callada y acepta las cosas”, condenó.

En ese sentido pensó que en su país se tiene este concepto de la mujer “debe ser sumisa, perfecta y linda”, pero que realmente la discusión es otra. “Se habla de eso pero se ignora lo que está pasando con todas las desapariciones de mujeres, o de la violencia hacia las mujeres en Latinoamérica”.

“Me frustra mucho que hay desapariciones de mujeres, muertes, pero la prensa masiva lo que mira es el vandalismo, el enojo, los gritos del feminismo, pero es que realmente estamos furiosas”, remarcó.

En su experiencia personal, dijo que ella sintió de cerca el preconcepto de parte de su propia familia. “En aquel entonces para mí la traba no era la industria, sino mi papá y mi mamá que no comprendían que una mujer pudiera ser música. O sea, la traba vino de mi casa. Creo que eso es algo generacional porque también nos costaba salir de casa a buscar nuestra vocación. Soy de una generación en la que para mi papá era un shock que yo quisiera hacer música, pero él cambió mucho. Creo que eso también da mucha esperanza, que incluso los hombres mayores pueden cambiar”, pensó.

Lazos artísticos

El nuevo disco, que aún no tiene fecha exacta de salida, fue grabado en The Outlier Inn, un estudio ubicado en un idílico lugar rodeado de mucha naturaleza y donde incluso hay una granja llena de animales. “Fue realmente un trabajo muy ciudado, súper serio, a mí me gusta que Alex trabaja con mucho rigor”, detalló acerca de lo que significó el desarrollo de este nuevo álbum.

“Yo nunca había grabado un lugar alejado de una ciudad. Entonces como que todo me parecía muy lindo y me incentivaba a poder concentrarnos en ese lugar hermoso con todos los instrumentos ahí a disposición. Igual ya sabíamos lo que íbamos a grabar, o sea, nosotros no fuimos a improvisar ahí”, dijo tajante. 10:05.

“Vernos de nuevo” en Paraguay

“Yo regreso muy distinta”, dijo, ya que cambió mucho de aquella Julieta de hace 15 años atrás. Sin embargo, afirmó: “todos estamos muy distintos”.

Sobre el show, dijo que el de hoy será “muy cercano, delicado y diferente al que presenté cuando fui, porque era en un lugar muy grande y tenía a la gente muy lejos”. “Siento que no conocí realmente a la gente de Paraguay esa vez y además este show es completamente distinto, porque yo estoy en otro momento y porque me gusta mucho ver a la gente de cerquita, platicarles. Paraguay: nos conocimos hace tantos años pero nos vamos a volver a conocer”, aseguró.

“Estoy muy, muy, muy feliz de volver en este momento en el que estoy disfrutando mucho de cantar. Tengo muchas ganas de cantarles”, cerró.

Las puertas del teatro abrirán hoy a las 19:00. El show de apertura será a las 20:00 y estará a cargo de la cantautora nivaclé Bianca Orqueda, mientras que se espera que Venegas suba para las 21:00.

Aún quedan entradas a G. 450.000 (Plata), G. 550.000 (Oro) y G. 650.000 (Platino), por Ticketea.