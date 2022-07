Beethoven y Koussevitzky sonarán con la OSIC

En este quinto concierto de su Ciclo Oficial Internacional 2022, la OSIC presentará un programa cuya obra central será la célebre Sinfonía Nº 6, en fa mayor, Op. 68 “Pastoral”.

En esta pieza, “Ludwig van Beethoven, más que una descripción paisajística, quiere mostrar las sensaciones que produce en las personas, expresando su amor por la naturaleza y la vida en el campo. Por eso, los movimientos tienen las denominaciones: Despertar de alegres sentimientos al llegar al campo, Escena junto al arroyo, Alegre reunión de campesinos, Tormenta y el Himno de los pastores. Alegría y agradecimiento luego de la tormenta”, explica un comunicado de la orquesta.

Además, el texto detalla que la “Pastoral” fue creada paralelamente con la Nº 5, entre 1807 y 1808, aunque con un enorme contraste. El estreno también fue en el mismo concierto, en el teatro An der Wien el 22 de diciembre de 1808.

“Esta obra es como el origen de la música programática, que busca evocar imágenes en el oyente, representando musicalmente una escena o estado de ánimo y de la cual, durante el romanticismo, nacería el poema sinfónico”, expone.

José Luis Velasco, el contrabajo y Koussevitzky

Por otro lado, el programa incluye la ejecución de la obra Concierto para contrabajo y orquesta Op. 3, del ruso Serge Koussevitzky. “Este es uno de los conciertos más emblemáticos del contrabajo, lleno de mucha emoción, de colores, imita la voz humana por ese canto interno de emociones, de sensaciones”, mencionó el invitado José Luis Velasco.

El contrabajista contó que “en la parte técnica, como instrumentista, para ejecutarlo se necesita de una gran resistencia, una gran pasión y un gran vibrato, así como mucha fuerza en la mano izquierda, un arco lento para buscar un sonido con cuerpo, ya que el concierto tiene una orquestación muy densa y con una riqueza de armonías, donde se nota mucha influencia de Tchaikovsky y del melodrama ruso”.

Velasco es un destacado contrabajista en Latinoamérica, ya que realizó giras con la Orquesta Sinfónica de Caracas, por Asia y Europa. Luego formó parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con presentaciones en Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria y Estados Unidos.

Actualmente reside en Asunción y forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, desempeñándose además como profesor de contrabajo en la Universidad Nacional de Asunción. También integra el Bach Collegium de Asunción, de la Sociedad Bach del Paraguay.

Sobre su elección como instrumentista, rememoró: “la primera vez que fui a un concierto de una orquesta sinfónica, lo que más me llamó la atención fueron los contrabajos. Cuando tocaban pizzicatos envolvían toda la sala con su sonido y era como escuchar los latidos del corazón. Me pareció tan imponente y tan noble que me dije: esto es lo que yo quiero tocar, quiero sentir esa sensación de vida”.