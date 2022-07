Mauri Rodas: “Me gustan las cosas nuevas”

Mauri Rodas, el líder de Mauricio y Las Cigarras, contó a ABC Color que durante el encierro se volcó a escarbar en canciones olvidadas de álbumes anteriores y a escribir y componer música, luego de sumergirse en canciones o álbumes de sus artistas favoritos como punta de lanza para inspirarse.

La canción “tiene un poco de todo”, contó sobre la historia que se cuenta en “El encuentro”. “Como casi todas las canciones tiene cosas de ficción y de realidad”, afirmó el artista sobre esta lírica coescrita junto a Mauricio Román, Roberto “Chirola” Ruiz Díaz y Sergio Giménez. “Eso me motiva mucho porque me gusta trabajar en equipo”, indicó.

Este proceso se desarrolló en el tiempo, cuando en noviembre del año pasado empieza a cobrar forma “El encuentro”, que fue producida también por el músico Mauri Román (Villagrán Bolaños), quien ya produjo su último disco “Parte del paisaje”. “Aparte de lo profesional nos une una amistad muy importante, y es uno de los mejores productores que tenemos acá en la escena. Si sigue así va a llegar muy lejos”, dijo sobre el trabajo de Román.

Mientras que la masterización estuvo a cargo de Ricardo Zucarelli, quien al decir de Rodas está haciendo “un trabajo muy elevado en nuestro país” y citó también a Nico Melgarejo. “Ya no necesitamos enviar afuera un material porque acá se hace un muy buen trabajo. Me parece que hay que seguir confiando en gente de acá. Hoy en día ya ni pasa por el software, pasa por la cabeza, por la mano, por el gusto y por la experiencia”, reconoció.

Acerca de esta nueva etapa para la banda, Rodas afirmó que la idea ahora es ir sacando canciones sueltas y que cada una tenga un tratamiento especial, sin descartar la idea de que alguna sea producida por alguien de afuera.

“Los tiempos han cambiado y volvió esa costumbre de los singles”, mencionó el músico para luego recordar como las bandas que lanzaban materiales en vinilo solo tenían espacio para dos temas, por lo que la “tendencia” del single no es algo nuevo.

“También a mí me emociona trabajar ahora así porque es trabajar de otra manera, volcándome a una sola canción, porque de lo contrario estás pensando en nueve o diez temas, partiendo tu cabeza en todo. Pero hacerlo así como ahora es como que me renueva, es algo nuevo para mí y me gusta”, confirmó.

Saber escuchar

El compositor reveló que ya está trabajando en nuevas canciones y pasando un poco por la “lucha interna” de decidir cuál lanzar. Pero es en ese sentido donde, según resaltó, es importante esa figura de un productor musical.

“Yo creo que siempre se confundió el rol del productor mismo, porque no tiene que entrar a desbaratar tampoco todo tu mundo, sino a enriquecer ese mundo. Se está aprendiendo acá a trabajar con productor”, pensó el músico, quien también se desempeña en ese rol en otros proyectos.

“Yo aprendí también ahora a componer con alguien más, porque toda la vida lo hice solo, pero ahora ya necesito que alguien más intervenga. Rompí esa barrera que tenía y lo mismo pasa con la producción. Me gusta más cuando la hago con alguien. Estoy buscando siempre la opinión externa y el aliento, eso es importante porque quien ve de afuera ve de otra forma. En la música es importante esa opinión”, consideró.

En esa misma línea pensó también sobre las críticas, algo a lo que él hace caso e incluso la considera necesaria. “Si hay una sugerencia la escucho, la pruebo y la comparo”, explicó sobre el ejercicio que realiza a la hora de internalizar una opinión. “Me parece que son puntos y detalles importantes”, dijo.

Nuevos públicos

“Todo el tiempo se va renovando el público. Con esta canción tuvimos un impacto impresionante de gente nueva que está conociendo el proyecto. Es muy loco. Lo importante es que llegue, que conozcan”, consideró Rodas, quien viene trabajando con la música desde hace muchos años, pues integró bandas como Los Verduleros, Los Chamos del Momento, el Movimiento Cancionista junto a otros compositores y actualmente también forma parte de BritRanchera.

“A mí también me gusta ir cambiando todo el tiempo. Me gustan las cosas nuevas. Me aburre repetirme. Quizás algunos dicen que hay que repetir fórmulas y está bien, lo pueden hacer, pero a mí me gusta ir probando cosas nuevas. ‘Movimiento Popular’ fue una vida, una etapa hermosa. ‘Parte del paisaje’ fue otra totalmente diferente, y voy cambiando de forma natural y consciente con el paso del tiempo. No pienso igual que antes, no quiere decir que pienso mejor o peor, solo es diferente”, reflexionó.

Rodas, quien viene escuchando últimamente lo que hacen artistas desde C. Tangana, pasando por Conociendo Rusia hasta Sebastián Yatra, reconoció que en la música “ya está todo dicho, solo hay que saber elegir y ubicar las piezas” y para él es ahí donde radica la creatividad. “Después casi todo es una repetición que de acuerdo a la impronta que le da cada uno se convierte en algo nuevo”, aceptó.

“Espero que más pronto que tarde pueda sacar otra canción”, señaló Mauri, quien lanzó setiembre como mes casi probable en que la gente podrá escuchar otra invitación a viajar.