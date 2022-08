Girls’ Generation, con 15 años de trayectoria en el K-pop

“Soy Sone desde el 2012 y SNSD es parte de mi vida diaria. Cómo dijo la líder Kim Taeyeon, no tienen un color específico, tienen canciones para todas las ocasiones y estaciones. Me acompañan y motivan los 365 días del año”, Marcelo Gayoso.

“La música de Girls’ Generation me acompañó a lo largo de los años y siempre me animaba en los momentos difíciles. Cuando me sentía sola, verlas hacia que eso desapareciera ya que su música hace que me sienta viva”, Leticia Miranda.