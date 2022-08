Lalo Aguilar vuelve a Paraguay con su mochila llena de canciones

“Me gustan las canciones que me emocionan y me hacen reír, que me conmueven y me dicen algo que me interese”, es lo que expresó Lalo Aguilar, un cantante y compositor oriundo de Colonia Benítez, Chaco Argentino, quien tendrá tres paradas musicales en el país: hoy en Ypacaraí, mañana en Asunción y el domingo en Areguá, buscando emocionarse junto a la gente al son de los temas de su álbum debut “Mochila”.