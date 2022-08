Berta Rojas sigue impulsando a los jóvenes con su “Instrumentoteca”

“Una guitarra que acompaña tu crecimiento es la premisa que motiva este proyecto. Para un joven intérprete en busca de su sonido, un buen instrumento no solo responde al artista, también lo invita a crecer”, dijo en la mañana de este jueves Berta Rojas, durante el lanzamiento del concurso.

La convocatoria para postularse a la Instrumentoteca Toyota estará abierta hasta el 12 de setiembre y está dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, paraguayos o residentes en el país, en el caso de ser extranjeros. Para participar deben completar el formulario de inscripción, disponible en la página web https://bertarojas.com/instrumentoteca.

Otro requisito es grabar un video en el que se los vea ejecutando una obra de libre elección, que puede tener uno o más movimientos. La finalidad es demostrar el nivel en que se encuentran con respecto a su calidad interpretativa y técnica. La duración del video establecida es de tres minutos como mínimo y seis como máximo. Este material debe ser grabado de forma casera sin edición alguna y subido a YouTube para luego ser compartido con la organización.

Días claves para los postulantes

La audición incluye una preselección virtual que arrancó el 11 de agosto. Una vez cerrada esta convocatoria, el 12 de setiembre, a las 23:59, el Dr. Michael Quantz —quien dirige el programa de guitarra de la Universidad de Texas en Brownsville, Estados Unidos— tendrá a su cargo la preselección de doce finalistas entre los jóvenes que hayan enviado sus videos. El anuncio de los finalistas se hará el 21 de setiembre.

Los doce elegidos tendrán la oportunidad de participar de una audición presencial el 1 de octubre, en el teatro de Toyotoshi SA, donde serán evaluados por un selecto jurado integrado por Rodrigo Benítez, Favio Rodríguez, Javier Aquino, José Carlos Cabrera y Sonia Valiente.

En esta ocasión, los guitarristas deberán presentar un programa libre con una duración de veinte minutos aproximadamente, a contarse desde el ingreso al escenario hasta el saludo final. De esta presentación surgirán los ocho talentos que podrán utilizar, durante un año, las guitarras que forman parte de la Instrumentoteca Toyota.

Las bases y condiciones, con todos los detalles sobre la convocatoria, su duración, requisitos y criterios de selección, están disponibles en https://bertarojas.com/instrumentoteca.

Un proyecto en crecimiento

Siete guitarras que el prestigioso luthier japonés Masaki Sakurai donó a la maestra Berta Rojas años atrás son el semillero de la Instrumentoteca Toyota, a la que se suma una octava del luthier francés Jean Marie Fouilleaul. Esta última guitarra fue donada por el barón Piet Van Waeyenberge en memoria de su esposa, la baronesa Wina Proesmans Van Waeyenberge.

Durante la conferencia de prensa, Berta explicó que estos instrumentos están construidos con maderas de alta calidad y están valuados en aproximadamente 5.000 dólares cada uno. “Nada puede ser más hermoso para un joven músico que tener un instrumento con el cual desarrollarse y crecer. Un instrumento que está bien arriba. Esta es una invitación constante a seguir creando”, dijo.

Asimismo, subrayó que este es el primer concurso de esta “Instrumentoteca” y no se cerrarán a que en futuras ediciones el certamen se abra a otros instrumentos como violines, violoncellos, pianos, etc.

En ese sentido, Rojas señaló que es clave un buen instrumento durante los años de formación inicial. “Ya hubiera querido yo en esos años tener una guitarra de esa calidad”, expresó entre risas, para pasar luego a las lágrimas al recordar que su primera guitarra la consiguió en un concurso, donde el músico Renato Belluci, con quien compartió el primer puesto, le cedió gentilmente el instrumento a ella a pedido de Felipe Sosa. “Tiempo después el maestro Sila Godoy vendía una guitarra Sanchis, y mi tía Juanita nos prestó el dinero para comprar esa guitarra”, rememoró de sus inicios.

Por su parte su amigo y hacedor de este proyecto, Marcelo Toyotoshi, mencionó que la empresa Toyota siempre va a apoyar a Berta “en su inigualable trayecto artístico”. “Es importante apoyar las acciones, en este caso del arte que promueve la creación de una sociedad mucho mejor, más feliz. Con Berta siempre tuvimos la misma visión, de que Paraguay tiene una gran cantidad de gente joven y motivada”, planteó.

Asimismo, aprovechó para resaltar que “no existe una persona en Paraguay que tenga el recibimiento que tiene Berta en cada esquina de este país. Es increíble el cariño y el amor, el respeto que la gente le tiene. Es un ejemplo para nuestro país”, puntualizó.

La relación con el instrumento

En la ocasión se encontraba presente el guitarrista paraguayo Rodrigo Benítez Vargas, miembro del MbarakaTrío y ahora miembro del jurado de este proceso. Berta le pidió que explique la importancia de contar con un instrumento de tal calidad, a lo que él explicó desde su rolo como docente que es clave lo que produce un instrumento en los chicos, en la edad de estudio.

“El alumno no puede crecer si no tiene un buen instrumento, porque llega un techo que no puede seguir desarrollando”, indicó, para explicar que tener una guitarra de calidad permite desarrollar un mejor sonido, calidad interpretativa e ideas.

Pero además, añadió, “así como te brinda cosas, te exige otras. Te da un sonido maravilloso también puede amplificar tus errores, entonces a uno le pide trabajar otro tipo de cosas, fuerza, motricidad, etc. El crecimiento que le aporta un instrumento a un estudiante es invaluable. Ese año en que tienen un instrumento así dan un gran salto”, por lo que calificó a este como un “proyecto maravilloso y muy generoso”.