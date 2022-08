Seba Ramírez y el disfrute del aprendizaje

El artista decidió presentar una serie de conciertos, “uniendo fuerzas con algunos colegas y grandes músicos representantes de la escena del jazz”, según contó.

Lea más: “La Casa del Dragón”: lo nuevo de “Game of Thrones” arranca este domingo

El calendario comienza este sábado 20 en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas), en el marco del Ciclo de Jazz de Drácena, emprendimiento cultural del mismo músico. Allí, desde las 21:00, se presentarán Nico Vera and The Groove Messengers y el trío que conforma junto al guitarrista Aharon Emery y el bajista Chino Corvalán.

La segunda fecha será el 27 de agosto en El Bosque de los Artistas (Avda. España c/ Gral. Santos), donde se presentará el concierto Jazz Side of The Moon, un tributo jazzístico al disco “The Dark Side of The Moon”, de Pink Floyd. En la ocasión habrá dos conciertos, a las 20:30 y a las 22:30, junto a Bruno Muñoz, José Villamayor y Nico Cañete.

La tercera y última fecha de esta serie se llevará a cabo el 9 de setiembre en el nuevo bar Jazz Cube (Edificio Atrium - Guido Spano esq. Dr. Morra), donde se presentará Juanjo Corbalán Cuarteto, desde las 21:00. El grupo se conforma, además del arpista Juanjo Corbalán y Seba Ramírez, por el pianista Víctor Álvarez y la saxofonista Lara Barreto.

Las entradas a cada concierto costarán G. 30.000. Esta serie de recitales de despedida pretende recaudar lo suficiente para poder costear los gastos de su estadía en Barcelona durante el tiempo que duren sus estudios.

Aprovechar las oportunidades

Para Ramírez la curiosidad y la aventura no son cosas ajenas. Según él recuerda, desde que tiene uso de razón ya tenía una batería de juguete. “Asumo que tal vez la curiosidad ya venía desde antes”, expresó, a la hora de recordar cómo este instrumento apareció en su vida.

Pero específicamente tenía 13 años cuando pudo vivir lo que era tocar una. Tenía esa edad cuando, por medio de uno compañero y en unas vacaciones, en su casa le mostró “más o menos cómo tocar” la batería. “Ahí quedé enganchado”, expresó el músico quien es oriundo de Ciudad de Este.

Así empezó para él un camino que él supo agrandar siendo también gestor cultural. Gracias a eso crea en Asunción, en 2013, Drácena, un espacio que nace como sitio de ensayo de música abierto al público y que luego se transformó en un espacio para conciertos, charlas, talleres e incluso artes escénicas, cine, exposiciones y más.

La pandemia obligó al sitio a cerrar las puertas del local en el centro, pero fue parte de la tan citada “reinvención” creando el sitio dracena.com.py donde hay conciertos grabados exclusivamente en esos tiempos, entrevistas, clases y más. No obstante, Drácena sigue existiendo como un ciclo de conciertos en El Granel. Por otro lado, organizó también el festival Jazz al Este, buscando celebrar la diversidad cultural de la Triple Frontera.

Seba, quien forma parte también de varios grupos, encuentra en esta oportunidad de formación una nueva ventana para seguir creciendo y aportando a nuestro país. “Como músico creo que, en general, la experiencia de salir del país es importantísima, independientemente si es para estudiar o no”, dijo el artista quien justamente acaba de regresar de una segunda gira por Europa este año, con Juanjo Corbalán Cuarteto.

“Solo poder ver música en vivo ya te abre el panorama y comprendés lo amplia que es la música y lo mucho que hay por aprender. Y si además de eso podés vivir una experiencia de formación me parece algo muy importante para el crecimiento profesional”, señaló.

La importancia de la creación de espacios

Habiendo tenido él la experiencia de viajar para tocar en varios países, observó que “muchos músicos paraguayos están al nivel de otros países, pero nos faltan plataformas para poder para poder construir una escena musical más fuerte”.

En ese sentido, planteó que el problema va más allá, empezando por “la economía misma del país y la baja inversión en cultura”, algo que “genera dificultades en el acceso a instituciones de formación de artes en el interior o a simplemente tener a un instrumento musical, hasta la propia educación escolar donde no se da el énfasis necesario en la apreciación al arte generando personas desinteresadas en la música como arte”.

Lea más: Artistas locales se unen para “Alto sueño”, el himno de los Juegos Odesur

En cuanto al plano nacional, lo que Seba celebra es que existan emprendimientos y proyectos independientes o privados que apoyen el desarrollo de la música. En el plano de la batería, afirmó: “Veo que hay cada vez más y mejores bateristas, lo que me deja muy feliz”.

También señaló que “hay más centros de enseñanza y profesores, incluso eventos específicos volcados a la batería como el festival OSUNU, el BaterAsu y los eventos que organiza el maestro Bernardo Martínez con la academia de Nene Barreto”. Todo eso, desde su visión, “hace que se vea como un auge de la batería en nuestro país”.

Sin embargo, insistió en que “hay mucho talento a la vez que hay muchas dificultades, veo mucha deserción por motivos económicos, lo que repercute en la dificultad de poder pagarse clases de batería, la falta de tiempo para estudiar o hasta comprarse un instrumento. Pero a pesar de eso creo que el nivel de los bateristas y el lugar que toma la batería en la escena musical solo tiende a crecer en los años”.

Por ello el artista quiere crecer y evolucionar tanto como músico y como persona. “Me siento muy agradecido de poder vivir esta experiencia. Ya venía buscando este tipo de oportunidades y en el Liceu mismo audicioné varias veces hasta que finalmente se me dio la beca, así que es algo que siento que hace valer todo el esfuerzo”, dijo.

Así como mencionó, esta beca le llegó luego de intentar varias veces. Por ende, Ramírez manifestó a la gente que hay que ser “consistentes en el proceso para alcanzar objetivos y consecuentes con lo que están haciendo o no para alcanzarlo”.

“Hay que disfrutar de aprender, tener mucha paciencia y, sobre todo, tratar de ser cada día mejor persona, que es la base de todo y es lo que siempre te va a llevar a buen puerto, no importa donde estés”, cerró.