Eko’ápe invita a vivir una experiencia ecológica con música, gastronomía y feria

Esta es la segunda edición de este festival que apuesta a la conciencia ambiental y la economía sustentable. Una idea que nace de Mali Oliveira y Fabri Demestri y que se desarrolla con el apoyo de un equipo de amigos.

Lea más: Disney+: los estrenos de septiembre en Paraguay y Latinoamérica

Música en vivo, ciencias, emprendedurismo y bienestar dan un marco especial a este evento con feriantes “eco friendly”, desarrollado en un ambiente familiar distendido y con actividades para niños.

El cronograma musical se iniciará a las 11:45 con las presentaciones de grupos nacionales como Trioité, El Nido, Per Se y Pat and The Jurassic Band, y solistas como Lucero Sarambí y Mija Peralta.

Esta edición contará además con charlas sobre conservación, producción sustentable y bienestar, más de veinte puestos de emprendedores, gastronomía variada, premios y sorteos y actividades para niños.