Coldplay retransmitirá show en los cines ¿se podrá ver en Paraguay?

En el marco de la gira de su álbum “Music of the Spheres”, Coldplay comenzó este fin de semana su recorrido por Sudamérica, con su presentación en el festival Rock in Río en Brasil. La banda también se presentará en Perú, Colombia y Chile, antes de llegar a la capital argentina donde batió el récord al vender entradas para diez conciertos en el Estadio Monumental de River Plate.

Lea más: Coldplay, con espectáculo lleno de efectos, inicia en Río gira por Sudamérica

“El show presentará a la banda interpretando éxitos de toda su carrera en un estadio repleto de luces, lásers, efectos pirotécnicos y pulseras LED. Todo esto combinado para convertir a los conciertos de Coldplay en una experiencia de afirmación de la vida”, señala el comunicado emitido por la banda en su página web.

Señala además que este especial que se emitirá en los cines será dirigido por Paul Dugdale, ganador de premios Bafta y nominado al Grammy; y que el listado completo de los cines que se adhieren a esta propuesta se dará a conocer este 15 de septiembre.

A través de sus redes sociales, el complejo de cines Cinemark Paraguay ya anunció que albergará la retransmisión de este concierto. Las funciones serán los días 28 y 29 de octubre y, según señalaron, próximamente se darán a conocer más detalles acerca de los horarios y el costo de las entradas.