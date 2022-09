El jazz paraguayo se destaca en el exterior

El Festival Ecuador Jazz comenzó el pasado 15 de setiembre y se extenderá hasta el 25. En esta edición pasaron por su cartel dos grupos nacionales con propuestas que se enfocan en la fusión del género sincopado con ritmos folclóricos tanto paraguayos como regionales.

Lea más: Ópera “Ñomongeta” se presentará en Washington, tras ser destacada por el New York Times

Joaju, integrado por Víctor Morel (batería), Giovanni Primerano (piano), Nicolás Cañete (contrabajo) y Bruno Muñoz (saxo), viene de desarrollar su gira nacional “Ahoraite” y de actuar en el Festival Chaco Merece Jazz, de Resistencia.

Su paso por el Festival Ecuador Jazz fue el 17 de setiembre en el Teatro Variedades de Quito, fue con obras de sus dos álbumes de estudio y algunos temas inéditos, siempre resaltando composiciones de grandes autores del jazz y de música paraguaya.

Víctor S. Morel, su baterista, reflexionó sobre esta nueva oportunidad para el grupo que ya lleva 11 años de carrera profesional. Para él, que Joaju coseche estos logros es “un gran reconocimiento” al trabajo que vienen realizando, que está siempre “determinado por esa gran influencia de toda una gran tradición jazzística y de música instrumental tan rica, diversa e histórica que tiene el país”.

“Es enorme la satisfacción de poder ir viendo cómo el trabajo que hemos realizado y presentado a través de dos álbumes vaya teniendo gran aceptación en el circuito jazzístico internacional. También, en parte nos da una confianza para con nuestra música y visión artística de lo que queremos ir presentando como grupo y nos planta el gran desafío de ir trazándonos nuevas metas artísticas”, observó.

Al decir del músico, quien también se desempeña como gestor cultural y productor, que grupos de jazz nacional puedan salir del país a mostrar su música es algo “importantísimo” para Paraguay. “Es un posicionamiento artístico y cultural merecido”, señaló, volviendo a resaltar el valor de nuestra música.

Por otro lado, expresó que “es un llamado a las instituciones u organizaciones tanto a nivel público como privado de invertir mucho más de lo que se pueda estar haciendo, para que la escena pueda tener un desarrollo mucho más destacado a nivel nacional”.

“Si bien nuestra participación en estos festivales internacionales se viene dando a través de la organización Ibermusicas, de la cual nuestro país es parte a través de la Secretaría Nacional de Cultura e instituciones de gestión colectiva como APA y AIE, todavía la escena instrumental viene desarrollándose de manera independiente y autogestionada los 365 días del año, buscando recursos propios para grabar discos, escenarios y espacios de calidad, dignos, que puedan hacer sostenible un proyecto artístico en el tiempo”.

Para lo que queda del año, Morel anticipó que Joaju presentará un concierto que tenían pendiente. Se trata de un recital enfocado en la guarania, donde habrá cantantes invitados de todas las generaciones. Además, esperan poder concretar para el año que viene el lanzamiento de un nuevo disco con nuevas composiciones.

Lea más: Rosalía cumple 30 años y alcanza la cumbre de la revolución musical

El arpa viajera

Otro proyecto que va y viene de forma constante con su música original es la de Juanjo Corbalán Cuarteto, grupo creado por el arpista paraguayo Juanjo Corbalán junto a la saxofonista Lara Barreto, el pianista Víctor Álvarez y el baterista y percusionista Seba Ramírez. No obstante, en esta gira se sumó Dani Pavetti, supliendo a Ramírez quien se hizo acreedor de una beca para perfeccionarse en el Conservatorio Liceu de Barcelona.

El cuarteto ya viene de un interesante periplo que los llevó por España, Portugal, Uruguay, y otros países, en años anteriores. Este 2022 regresaron a Europa, específicamente a Países Bajos, Bélgica y Portugal, y más adelante en otra gira regresaron a España y Portugal.

Tomándose un tiempo luego de actuar a sala llena en el Teatro Variedades, en Ecuador, Corbalán habló también con ABC para reflexionar sobre el recorrido logrado con las obras de sus álbumes de estudio.

“Fue muy emocionante haber sido parte de este festival que reunió a otros grandes referentes de la música y del jazz. Nos sentimos muy orgullosos y contentos de haber compartido nuestra música, lo que venimos desarrollando con el cuarteto, y que el arpa paraguaya se vaya posicionando en circuitos de música como este”, mencionó.

Esta reflexión la hace mientras se prepara con el grupo para tocar en Bogotá, Colombia, este viernes 24 en el Auditorio Mario Laserna, de la Universidad de Los Andes, en un evento que forma parte del XIV Festival de Jazz de los Andes y en la Universidad Javeriana el 27 de setiembre. “Todos estos conciertos fueron gestionados a través de Planea Música, con Lucas Toriño a cargo de las conexiones”, resaltó.

“Luego de haber realizado dos giras a Europa en este año, y esta tercera gira haberla realizado aquí en la región significa mucho. Difundir la música hecha en Paraguay y saber que ya estamos listos para trascender fronteras y circuitos de festivales y/o salas de conciertos es un gran logro para nosotros y todos los artistas del país. Significa que hay un trabajo de gestión por parte de los artistas como faceta de gestor, músico, compositor y, por supuesto, siempre teniendo aliados como Planea Música, con quien venimos trabajando en conjunto en el desarrollo de crear rutas de conciertos y conexiones culturales”, dijo.

Juanjo afirmó que tienen muchos planes para el futuro tanto a corto como a largo plazo. Muchos de estos planes se dan gracias a la posibilidad de viajar.

“Gracias a los logros que obtuvimos en Europa se han abierto muchas puertas dentro del circuito de música en el que nos interesaría adentrarnos, por lo tanto se vislumbran más giras a varios países, y por supuesto, seguir creando música con un valor agregado, demostrando el potencial que poseen nuestros músicos y nuestra música folclórica con la visión actual que los artistas vamos agregando”.

Finalmente, reconoció su alegría por poder compartir su música y sobre todo por hacerlo con “los grandes músicos que me acompañan y me apoyaron desde que inició toda esta exploración musical, nada sonaría de tal manera si no fuera gracias a ellos”.