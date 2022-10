“Festival de solistas” con la OSCA

En esta ocasión, Franz volverá a presentarse con la OSCA tras haberlo hecho por primera vez en 2019. No obstante, su relación con Paraguay ya data de 2012, cuando vino para ofrecer unas clases magistrales y unos conciertos, donde ya pudo compartir con músicos paraguayos.

En este recital llamado “Festival de solistas”, Fran tendrá a su cargo la interpretación del Concierto para Fagot, de Mozart, y el Romance, de Edward Elgar. El programa contempla también el Doble concierto para violín y cello, de Johannes Brahms, donde serán solistas Barrientos y Rodríguez.

“Desde la primera vez que vine me encantó Paraguay y siempre es bueno volver”, expresó el músico oriundo de Mannheim, Alemania, quien cuenta con una extensa carrera en el mundo de la música sinfónica.

Recordó que la primera ocasión en la que pisó suelo paraguayo se sorprendió “no solo por la calidad musical sino humana” de los músicos a los que conoció. Recordó a Gerardo Gramajo y Cruz Taylor Almao, entre otros, quienes lo acompañaron en esa primera presentación aquí junto a Barrientos, en la Manzana de la Rivera.

Luego volvió en 2019 para actuar con la OSCA como parte de su Ciclo de Abono, donde profundizó aún más su conocimiento sobre la escena sinfónica y de cámara. “Para mí fue increíble y conmovedor conocer a los músicos. Son muy profesionales, no solo son muy buenos músicos sino también personas. Ví una escena inspiradora, donde practican, ensayan con mucho compromiso. Además la naturaleza es muy llamativa, hace un poco de calor, pero es muy hermoso todo”, expresó sobre nuestro país.

Volver para compartir música y aún más, en el marco de la Semana Alemana, es para él una alegría, según confirmó. Sobre el concierto, explicó que tendrá a su cargo “dos obras muy distintas entre sí, pero ambas maravillosas”.

“El Concierto para Fagot de Mozart no es para nada fácil de tocar, pero es de mis piezas favoritas. Mozart no solo es uno de los compositores más importantes sino también más creativos. Es imposible que no guste, era simplemente un genio”, dijo sobre el autor de esta obra.

“Por otro lado, el Romance de Elgar, que es una pieza bellísima, es muy romántica obviamente como su nombre lo dice y está llena de cambios”, afirmó.

Un sueño de amistad y camaradería

En tanto, el Doble concierto para violín y cello de Brahms, es para Barrientos y Rodríguez como cumplir un sueño, ya que ambos son amigos desde hace mucho tiempo y vienen compartiendo conciertos y momentos únicos. Pero esta será la primera vez que toquen juntos esta pieza, como también la primera vez de Héctor ante una gran orquesta sinfónica.

“Es un placer actuar con mi compañero Héctor Rodríguez, con quien venimos tocando hace tiempo en diferentes agrupaciones. Además nos une una gran amistad y se nos da una espectacular oportunidad para hacer este concierto que es lo más grandioso que se puede tocar en esta conformación de violín, cello y orquesta. Para nosotros es un desafío demasiado grande”, aseguró Barrientos, quien ya ejecutó esta obra en 2012.

Mientras que Héctor confirmó que el desafío es doble, pues es su debut como solista con la OSCA y además tiene el reto de cumplir con las exigencias técnicas de la pieza de Brahms. “El registro de cello abarca casi todo, desde la parte más grave hasta casi la más aguda. Utiliza mucho ese esquema de tocar de abajo para arriba”, detalló sobre esta pieza que calificó como “densa”.

Al respecto, Gustavo añadió que “no es muy común” como Brahms presenta en esta obra a ambos instrumentos solistas. “Es un verdadero shock para el que está escuchando. Es un concierto muy romántico y que tiene mucha fuerza”, afirmó.

“Es una de mis piezas favoritas por su belleza”, acotó Franz sobre esta obra. “No deben perderse este concierto maravilloso”, cerró.

Cabe resaltar que en el marco de la Semana Almena, el movimiento Pu Joa realizará del viernes 7 al domingo 9 una clase magistral de instrumento de música de cámara con Franz, en el ICPA.

Cabe resaltar que este recital se debe al programa de cooperación entre la Sociedad Filarmónica de Asunción (SFA) y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA- Goethe Zentrum) junto a la Embajada de la República Federal de Alemania. Está organizado en forma conjunta por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, con auspicio de Fundació Itaú y Petrobras.