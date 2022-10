¿Por qué Bianca Orqueda no actuará en el Fan Fest de Odesur?

La presentación de Bianca Orqueda se encontraba en la lista de presentaciones del Fan Fest, que fue compartida esta semana por la organización de los XII Juegos Suramericanos. El concierto de la cantante estaba anunciado para este lunes 10 de octubre en Fan Fest de la Secretaría Nacional de Deportes.

Tras ver su nombre en el listado, sin haber llegado a un acuerdo con la organización, Bianca Orqueda decidió publicar un comunicado expresando que no participará del concierto y que tampoco tiene un contrato firmado con el evento.

“La primera vez que se contactaron conmigo, pasé mi caché y me dijeron que lastimosamente no están teniendo y que si podía tocar gratis porque me va a ‘ayudar’ a ver visibilizada y más conocida. En ese momento acepté porque amo cantar y realmente sí es una buena oportunidad para mí como artista que se está iniciando”, señala el comunicado.

“Luego de asesorarme con mi productora y enterarme que todos los demás artistas van a ser pagados menos yo, me retiré”, añade.

“Respeten el trabajo del artista”, el pedido de Bianca Orqueda

Señala además que cuando su productora Lía Benítez Flecha se comunicó con la persona que la había contactado, este le dijo que “la negociación fue otra” y que “los pagos ya habían sido realizados”.

“Respeten el trabajo del artista, respeten mi trabajo, no por ser indígena como un acto de lástima, por ser artista. Mi trabajo es hacer música, cantar, escribir, producir, lo que hago no es un hobbie, es mi profesión y con esto vivo yo y ayudo a mi familia”, agrega el comunicado de Bianca Orqueda.

La cantante también pidió a sus colegas artistas “no se rebajen, no dejen de cobrar porque nuestro trabajo importa y vale”.

“Se malinterpretó todo”, según la organización

Ayed Zatar, integrante de la organización de los juegos Odesur, conversó con ABC acerca de lo ocurrido con Bianca Orqueda y confirmó que la artista no participará finalmente del Fan Fest. “Se malinterpretó todo”, afirmó.

Con respecto al pago de los artistas, afirmó que algunos sí actuarán gratis y otros cobrarán un caché, pero a través de acuerdos con marcas patrocinantes.

Diversos números de danza y música están programados para las áreas de Fan Fest de la Secretaría Nacional de Deportes y del Comité Olímpico Paraguayo. El acceso a dichos espectáculos ya está incluido con el pase de acceso a estos recintos, los cuales se pueden adquirir en Ticketea.