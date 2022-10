Shows tributo a Michael Jackson y Pink Floyd se presentarán en el Teatro del BCP

“This is Michael” se denomina el espectáculo en homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson, que se presentará el próximo 15 de noviembre a las 21:00 en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos). El show está encabezado por el brasileño Lenny Jay.

Acompañado por una selección internacional de cantantes, músicos y bailarines, este espectáculo busca traer al presente a Michael Jackson, con una clara referencia a “This is it”, el show que nunca pudo estrenar y que se encontraba ensayando al momento de su fallecimiento el 25 de junio de 2009.

Canciones como “Smooth criminal”, “Billie Jean” , “Thriller” y “Beat it” se podrán escuchar de la mano de Lenny Jay, quien no solo logra imitar a Jackson con su parecido físico, sino también vocal. La puesta en escena está acompañada además por un gran despliegue de vestuario y un gran diseño visual.

El show está a cargo de la productora internacional Qualumpur y llegará a Paraguay de la mano de One Entertainment. Las entradas están en venta a través de la Red UTS.

Los precios y sectores son: Off the wall (G. 210.000), Smooth Criminal (G. 260.000), Beat It (G. 295.000), Urbana Experience (G. 320.000) y Thriller (G. 350.000).

Durga McBroom, corista de Pink Floyd en Paraguay

The End, la agrupación argentina tributo a Pink Floyd regresará a Paraguay y esta vez presentando por primera vez en nuestro país a Durga McBroom, vocalista y corista original de la banda británica, que deslumbró con “The Great Gig in the Sky”. El concierto será el próximo 18 de noviembre a las 21:00 en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay.

Desde el año 1991, The End interpreta la obra de Pink Floyd con una fidelidad asombrosa, recorriendo los teatros y escenarios más importantes de Argentina y Latinoamérica. Sus shows se han presentado en los teatros Ópera, Gran Rex y Luna Park de Buenos Aires.

The End visitó Paraguay en dos ocasiones, una de ellas interpretando los éxitos de Pink Floyd junto a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA). Esta vez regresan con la gira The Pink Floyd Connection.

En esta nueva gira cuentan con la participación de Durga McBroom, la cantante y actriz estadounidense que desde 1987 acompañó los shows de Pink Floyd. Debutó con la gira “A Momentary Lapse of Reason” y fue la única vocalista que continuó girando con el grupo hasta el último concierto de presentación de “The Division Bell”, en octubre de 1994.

Durga McBroom participó además de la grabación del álbum “The Division Bell” y su trabajo en vivo quedó registrado en “Delicate Sound of Thunder” y “Pulse”.

Las entradas están a la venta en la Red UTS. Los sectores y precios son: Platea Alta (G. 250.000), Platea Baja (G. 280.000), y VIP (G. 320.000).