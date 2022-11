Violín robado: bus no cuenta con grabaciones y solamente se comunicaron estafadores

César Flecha Hermosilla sigue sin tener noticias de su violín, que desde hace ocho años lo acompañaba tanto en los conciertos como en las clases que imparte en Asunción y Ciudad del Este. El instrumento, un violín húngaro del año 1996, fue robado del compartimiento de un bus de la empresa Expreso Paraguay.

Tras realizar la denuncia ante la Policía Nacional, el músico comentó a ABC que los agentes policiales acudieron a la oficina de la empresa Expreso Paraguay, ubicada en la ciudad de Encarnación. “Tenía cámara el bus, pero no grababa, no registraba. Solamente le servía al chofer en tiempo real lo que pasa. No hay un registro de video”, señaló.

“La policía ya tiene la lista de pasajeros y ahora están intentando hablar con el chofer para que diga dónde paró cuando estaba viniendo el colectivo hacia Asunción”, añadió César Flecha Hermosilla. Afirmó que el Ministerio Público también ya tomó intervención en el caso.

Concierto y clases con un violín prestado

César Flecha Hermosilla llevaba ejecutando este instrumento hace aproximadamente ocho años. “Es mi elemento de trabajo, porque soy profesional y me dedico a tocar y a dar clases. Todo el día lo uso”, refirió.

Detalló que si bien vive en Asunción, desde hace varios años viaja regularmente a Ciudad del Este para dar clases los días viernes y sábados. Agregó que desde hace tres semanas extendió su estadía a los domingos para ensayar con una Orquesta Filarmónica creada recientemente, que tendrá un concierto en un par de semanas.

Sostuvo que afortunadamente sus colegas se solidarizaron y le ofrecieron otro instrumento para seguir con su labor. “Ahora tengo el violín de un colega que me prestó, para que pueda usar mientras encuentre el mío”, acotó.

Desde el pasado lunes, César Flecha Hermosilla recibió dos mensajes, pero de personas que intentaron estafarlo con informaciones con respecto al paradero de su violín. En caso de tener información está habilitado el (0984) 991-259.