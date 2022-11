Sopranos y tenores encantan a un público emocionado

Tras unos veinte minutos de espera de la hora pactada para el inicio del show empezaron a sonar los primeros acordes de “Torna a Surriento”, que en la voz de José Mongelós cobró un brillo especial por su carisma y claridad. La gente, que llenó el recinto, entregó fuertes y largos aplausos ya desde el comienzo.

La soprano Lorena Gómez llenó después el escenario con su encanto al son de “Adagio” interpretado de forma maravillosa y recorriendo con buena modulación y mucha seguridad la variación de tonos. Con las sensibilidades y los aplausos “in crescendo” vino el turno de Pablo Simón, quien entregó “Sueña”, dotando a su performance de gran profundidad emocional.

Una intensidad cargada de matices llegó con Marijó Obregón, quien se apoderó de la desafiante “I Will Always Love You” con mucha firmeza y con nuevos colores para su versión. La dramática “Caruso” también integró el repertorio con la decidida intervención del tenor Francesco.

En un polo completamente opuesto pero en relación a la ternura, sonó la esperanzadora “Over the Rainbow”, a cargo de una dulce y cautivante Cristina Bitiusca. Los aplausos y la visible alegría de la gente nunca decaían y tampoco la calidad del espectáculo y sus protagonistas.

“El triste” resonó por todo el lugar gracias a la potente y segura voz de Héctor Candia, llena de presencia y cuerpo. Esta primera parte cerró con broche de oro con la inigualable Andrea Valobra, quien insufló de brillo, picardía e intensidad a su versión de la clásica “New York, New York”.

Uniones para el deleite

Las voces empezaron a entrelazarse en una segunda parte, para disfrutar también de los delicados arreglos vocales que resultaban en armonías bien ensambladas. Héctor, José y Pablo demostraron también sus dotes actorales, ya que no solo cantaron sino derrocharon simpatía en “La donna e mobile”, desatando risas del público.

Con toda la gente al borde de sus asientos, un electrizante trío integrado por Marijó, Andrea y Cristina hizo “I Will Survive”, acompañadas de las palmas de un público totalmente encendido. Las chicas no solo cantan y se complementan a la perfección sino que también muestran que estar en escena es un disfrute.

Lorena y Francesco unieron sus voces en una conmovedora versión de “Con te partirò”, mientras que José y Cristina elevaron la emotividad con “Vivo per lei”, afirmando el motivo de esta reunión de voces: por la música.

“Shallow” unió a Marijó y a Héctor, quienes estuvieron a la altura de uno de los nuevos temas de película que caló profundamente en la gente. La desafiante “The Prayer” salió luego airosa en las voces de Andrea y José, quienes arrasaron como un tornado.

Un paseo por lo popular

La música paraguaya no podía estar ausente en semejante encuentro de voces. Francesco dio así su homenaje a la “Mujer paraguaya” para que luego siga sorprendiendo Patricia Álvarez, quien dejó la flauta traversa de lado para entonar la “Habanera”. Lorena nos trajo nuevamente a Paraguay con “Chiricoé”, que el público agradeció con felicidad.

Luego fue el momento de “Honrar la vida” y seguir tocando los corazones de la gente, ya que esta canción fue interpretada por todas las sopranos, mientras que los tenores a pleno tuvieron su momento con “Granada”.

En un paréntesis de lo grupal volvió Héctor Candia para brindar su homenaje a Queen y hacer cantar a la gente en un mix de canciones entre “Bohemian Rhapsody” y “We Are the Champions”, en lo que fue una performance impecable.

Hacia el final llegó el sublime momento en que todos compartieron escenario juntos al son de “O sole mio”. Aunque Valobra se integró luego, bromeando en que no estaba incluida por no cantar lírico. El humor no faltó para demostrar que por supuesto que está a la altura de todo.

“Los toreadores” y “Brindisi” darían por finalizado el espectáculo pero la gente no se movía de sus asientos, quería más. Así llegó la celebratoria “Funiculì, funiculà” cerrando una noche de grandes talentos por todo lo alto.

Por último, pero no por eso menos importante, sin dudar el concierto tuvo un magnífico marco con la música a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional más una banda integrada por Óscar Fernández Bisserie (piano), Luis Chaparro (batería), Juanpa Giménez (bajo) y Gustavo Viera (guitarra), quienes realzaron cada versión que llegó a la gente para ofrecer unas horas de música inolvidable.

*Fotografías gentileza: Danny Adorno.