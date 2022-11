Liam Gallagher debuta en Paraguay en el marco del Kilkfest

Catorce propuestas musicales sonarán hoy en una jornada que comenzará desde las 15:00 con el grupo nacional Cabo Maya, que presentará canciones de su primer álbum homónimo lanzado este año.

El cartel continúa con el rapero Míster H, que desde el año 2020 viene lanzando sencillos como “Broken”, “Escápate conmigo”, entre otros. La propuesta de Zimos, integrada por los músicos y productores Jaguarete123, ALVSO y Yung Lucy seguirá en escena.

El rap de la mano de las mujeres estará presente con las Kuña Street y Missmaella. La representación femenina seguirá con Milk Shake, quienes vienen de abrir anoche el concierto del puertorriqueño Bad Bunny.

El recorrido de propuestas seguirá con más bandas nacionales como Aviadores del Chako, LaNuestra y La de Roberto. Esta última acaba de presentar su nuevo disco “Lo mágico y lo místico”.

Invitados internacionales

La primera agrupación internacional en presentarse será la argentina Babasónicos, que además de traer sus más grandes éxitos, presentará en el país su nuevo álbum “Trinchera avanzada”.

Desde Inglaterra arribará el grupo The Magic Numbers, para lo que será su tercera actuación en el país. Además, este domingo la banda dará un show en solitario en la cervecería Sacramento Brewing Co.

Luego de ellos y desde el mismo país vendrá uno de los debuts en Paraguay más esperados: el del cantante Liam Gallagher, reconocido por haber sido parte de la famosa agrupación Oasis. Pero el artista supo también construir una carrera en solitario con trabajos como “As You Were”, “Why Me? Why Not” y el más reciente “C’MON YOU KNOW”.

Hacia el final de la noche se presentarán, en diferentes escenarios, dos de las más destacadas propuestas del rap y el trap de los últimos tiempos del país vecino Argentina. Se trata de Dillom y WOS, artistas que han sabido conquistar al público con sus rimas y atractivas propuestas. Ambos ya vinieron al país cuando recién empezaban sus carreras solistas. El festival terminará ya entrada la madrugada con la fiesta Bolivia Tropical.

Entradas y canjes

Todavía hay entradas para este segundo día y cuestan G. 275.000 (Campo), G. 700.000 (Campo Premium), G. 1.200.000 (The Lounge).

El canje de entradas por pulseras está todavía habilitado en Kilkenny (Malutín c/ España) de 11:00 a 20:00 y sobre la calle Cedro desde las 9:00.