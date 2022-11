Beyoncé lidera las nominaciones a los premios Grammy y empata con Jay-Z

Con sus nueve nominaciones, Beyoncé alcanzó un total de 88 candidaturas en la historia de los premios Grammy. De esta manera, empató con su esposo, el rapero Jay-Z, y actualmente son la pareja con más nominaciones en la historia de estos premios otorgados por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

“Renaissance”, su nuevo trabajo discográfico, inscribió a Beyoncé en la categoría Álbum del Año. En la misma también fueron nominados Adele (“30″), Bad Bunny (“Un verano sin ti”), Harry Styles (“Harry’s House”), ABBA (“Voyage”), Coldplay (”Music of the Spheres”), Mary J. Blige (”Good Morning Gorgeous”), Brandi Carlile (”In These Silent Days”), Kendrick Lamar (”Mr. Morale & The Big Steppers”) y Lizzo (”Special”).

Beyoncé también competirá por el gramófono, el próximo 5 de febrero, en las categorías de Canción del Año y Grabación del Año con “Break my soul”. En esta última se enfrenta a Adele con “Easy on me”, al grupo sueco ABBA con “Don’t shut me down”, a Harry Styles con “As it was”, a Lizzo con “About damn time”, y Doja Cat con “Woman”, entre otros.

Adele, Harry Styles y Lizzo también competirán por la Canción del Año, en una categoría en la que aparece además Taylor Swift con su versión de 10 minutos de “All too well”.

Bad Bunny hizo historia al inscribir por primera vez a un álbum íntegramente cantado en español en la categoría Álbum del Año, mientras que la brasileña Anitta, el cantautor estadounidense de raíces mexicanas Omar Apollo y el grupo italiano Maneskin lograron nominaciones por el gramófono dorado al Mejor Nuevo Artista.

La ceremonia de los premios Grammy será el próximo 5 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.