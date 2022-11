Durga McBroom: “Pink Floyd fue la mejor universidad de rock a la que pude asistir”

“Esta va a ser mi primera vez en Paraguay y estoy muy emocionada”, afirmó la cantante Durga McBroom, en una charla con ABC acerca de Pink Floyd Connection, el espectáculo que presentará junto a la banda tributo argentina The End. El show será este viernes a las 21:00 en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Durga McBroom detalló que el concierto ofrecerá un recorrido por las canciones antiguas de Pink Floyd hasta las más nuevas. “Yo participo de muchas de estas canciones, inclusive cantando la canción principal. Va a ser genial”, expresó la cantante.

También cantará a dúo con Gorgui Moffatt, vocalista de The End, banda que ya estuvo en nuestro país en dos oportunidades.

La cantante detalló que su contacto con The End se dio hace más de una década, a través de las redes sociales. Tras ser contactada en Facebook, en el año 2009 realizó una serie de conciertos con esta agrupación, que luego la llevó a trabajar con otras bandas tributo en todo el mundo.

“Esta es mi favorita, en muchos sentidos. Y ahora llevamos trabajando juntos hace tanto tiempo que se volvió mi familia. Estuvimos ensayando hace algunos días y fue tan fácil”, expresó.

Venecia y Versailles junto a Pink Floyd

Para Durga McBroom, una de las experiencias más geniales que tuvo junto a Pink Floyd fue el concierto de Venecia de 1989. “Creo que alrededor de 350.000 personas vinieron a Venecia, en Italia. Y tener nuestro escenario en un bote, una barcaza del tamaño de un estadio de fútbol, anclado a la Plaza San Marco. Fue una noche mágica que jamás voy a olvidar”, afirmó la cantante.

También recordó el show que ofrecieron frente al Palacio de Versalles en 1988. “En esa época, normalmente los efectos láser venían solamente por detrás del escenario. Y allí también venían de atrás del palacio, así que se encontraban en el cielo encima del público”, relató.

Agregó que durante la canción “Comfortably Numb” se formó como un arcoiris de láseres. “Todos el cielo estaba cubierto con ello. Fue espectacular”, expresó. Comentó que con “The Great Gig in the Sky”, los láseres tenían una forma ondulaba y daban la sensación de que “todos estaban estaban bajo el agua”.

Un cambio drástico de vida

Más allá de estas dos recuerdos inolvidables, para la artista estadounidense sumarse a Pink Floyd en 1987 significó un cambio drástico en su vida. “Hasta entonces había actuado en recintos muy pequeños, con bandas muy chicas y para un público máximo de cuatrocientas personas. Así que pasé de cuatrocientas a cincuenta mil o setenta mil. Tuve que ponerme a la altura muy rápidamente”, comentó,

“Pink Floyd fue la mejor universidad de rock a la que pude asistir. David Gilmour es un maestro maravilloso porque es muy preciso, quiere que las cosas salgan exactamente como quiere, así que tenés que hacerlo hasta que te salga bien. Aprendí a ser perfeccionista en la música gracias a él”, añadió la cantante.

Para Durga McBroom estar con esta emblemática banda también le dio la disciplina necesaria en otras cosas profesionales básicas “como estar a tiempo en el lobby, ser puntual cuando tenemos un vuelo”, sostuvo.

“Trabajar con músicos tan maravillosos desde el inicio puso mis estándares muy en alto. Así que ahora cuando vengo a estas bandas tributo, trato de enseñarle con lo mejor de mis habilidades, lo que aprendí de Pink Floyd”, añadió McBroom.

“No me gusta cantar esa canción”

Una de las interpretaciones en vivo más aclamadas de Durga McBroom es la de la canción “The Great Gig in the Sky”. No obstante, afirmó que quiere dejar algo en claro con el público.

“No me gusta cantar esa canción. Es muy difícil, porque yo soy contralto y está hecha para una mezzosoprano. Así que es muy difícil, pero cuando sale bien es muy gratificante”, subrayó. Agregó que cuando llega a una banda no le gusta sacar su lugar a las chicas que la interpretan, por lo que usualmente comparte la interpretación con ellas.

Sostuvo que disfruta mucho de cantar “What Do You Want from Me”, ya que “toma una connotación diferente cuando es cantada por una mujer”. También le gustan los coros de “The Dogs of War” y “Us and Them”, canción a la que considera “un verdadero testimonio de la genialidad de Richard Wright”.

Igualmente disfruta de los coros de “Comfortably Numb”, afirmando que si se cantan correctamente las armonías te llega directo a las entrañas.

Un gimnasio para su voz

La cantante sostuvo que para mantener su voz bien entrenada lo que hace es cantar todo el tiempo. “En cualquier lugar, caminando por la calle, canto en el supermercado, mucho”, relató.

Comentó que a menudo va con su carrito cantando a todo volumen. “La gente me mira y yo les saludo, a veces la gente empieza a cantar conmigo. Canto en todas partes y no me importa quién está escuchando”. añadió.

Sostuvo que lo que tenemos en la garganta son músculos que necesitan ser tonificados como los de un atleta. “El gimnasio para mi voz es simplemente cantar todo el tiempo para usar estos músculos”, remarcó.

Aparte de Pink Floyd, el repertorio de Durga McBroom es bien amplio y actualmente incluye a muchas canciones de Dua Lipa. “¡La amo! Me gustaría poder trabajar con ella algún día porque ‘Future Nostalgia’ está bellamente producido, es un pop clásico, está muy bien equilibrado. Me encanta el álbum y mi canción favorita es ‘Pretty Please”, comentó.

Sus inicios en “Flashdance”

Varios años antes de compartir el escenario con Pink Floyd, Durga McBroom debutó en el cine interpretando a Heels en la famosa película “Flashdance”. “Es simpático, cuando la estábamos filmando no teníamos ni idea que iba a explotar como un fenómeno cultural”, recordó la artista.

Comentó que cuando veían el vestuario miraban con asombro a las remeras con mangas recortadas y a las polainas, que luego se convirtieron en un símbolo de la moda de la época. “Veíamos y decíamos ‘esto es muy loco’. Y luego estaban por todos lados. Me encanta ser parte de esta película”, agregó.

Afirmó que hasta ahora mantiene un estrecho contacto con varios de sus compañeros del elenco y remarcó la buena química que hubo entre ellos desde el principio. “Supimos de inmediato que había una verdadera camaradería. Una conexión verdadera entre todos los actores. Y cuando eso ocurre eleva el tono de la película”, subrayó.

La artista invitó al público paraguayo a disfrutar de este concierto, prometiendo entregar al público “el mejor show que hayan visto”.

Las entradas están a la venta en la Red UTS y los precios y sectores son: Platea Alta (G. 250.000), Platea Baja (G. 280.000) y VIP (G. 320.000).